傳蘋果將全面升級Mac產品線 法人看好台積電等供應鏈有望受惠
蘋果近期利空不斷，尤其是Mac跟iPad銷售不見起色，他們占蘋果總營收約有15%，不過有外媒昨（11）日引述消息人士報導指出，蘋果為了拯救低迷的電腦銷售，正計劃對Mac產品線進行全面改革，新一代產品將配置蘋果自研的增強人工智能功能的晶片，因此激勵蘋果昨日股價大漲逾4%，法人看好相關供應鏈，包括台積電、載板廠欣興、健鼎等可望同步沾光。
記者陳郁柔／台北報導
蘋果在去年10月發布首款搭載首款搭載M3晶片的Mac電腦，根據外媒指出，新一代M4系列晶片生產已經接近尾聲，將按照效能分為三個主要版本，而這些晶片的強度聚焦在AI處理能力，以及如何與在6月的「開發者大會」公布的新版macOS整合。蘋果希望替每一款Mac電腦升級成該系列晶片。
由於近期Mac銷售表現不太樂關，在2022年達到銷售高峰後，截至去年9月的上一財年Mac銷量下降了27%。假期期間來自電腦業務的收入持平。去年10月，蘋果試發布首款搭載首款搭載M3晶片的Mac電腦，希望可以提高銷售動力，不過與前一年的M2相比，M3並沒有帶來重大的性能提升，也因此被市場認為沒有新意。
不過2024年第一季Mac出貨量卻有好消息，根據研調機構IDC預測， 2024 年第一季Mac出貨量較去年同期強勁成長14.6%，成長幅度居所有業者之冠。2024年第一季Mac市占率從一年前的7.1%升至8.1%，不過詳細數據還是得看蘋果自家公布的數據。
不過，法人看好，蘋果野心勃勃推出M4晶片聚焦AI功能Mac，相關供應鏈如台積電、載板廠欣興、健鼎等可望同步沾光，台積電、欣興今（12）日早盤股價開低走高，其中台積電再創新天價824元，健鼎午盤後走高翻紅。