通膨居高不下！美國前財長：Fed不排除再升息 市場須認真看待
美國3月CPI（消費者物價指數）年增3.5%，超出市場預期，顯示通膨壓力有復燃傾向，加上有Fed官員明言短期內無需降息，也引發投資人對美國聯準會（Fed）今年可能不會降息的擔憂。美國前財政部長桑默斯（Lawrence H. Summers）表示，美國3月CPI通膨報告火熱，意味著市場必須認真看待，聯準會可能再度升息的風險。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《彭博社》報導，桑默斯近日接受訪問時提到，必須認真看待Fed下一步行動「不是降息，而是升息」的可能性，機率大約落在15％到25％之間，特別CPI指數顯示消費者物價的整體數據和核心指標，皆超過經濟學家預期，而且Fed決策者所關注的超級核心服務指標，排除食品、能源及住房成本的通膨數據，現在正在加速成長。
桑默斯指出，考慮通膨可能正在加速，目前來看，6月降息將是危險的舉動， 在那之前情況都還有變化。儘管聯準會再度升息的可能性不算太高，也不排除確實會在今年降息，但降息幅度估計也沒有市場預期的那麼大。
自從美國週三公布3月份的CPI報告以來，瑞銀（ UBS）、巴克萊（Barclays）、高盛（Goldman Sachs）和美國銀行（Bank of America）等主要銀行的經濟學家，都推遲了對首次降息時間的預測。
分析指出，首次降息的時機點至關重要，因為如果太早降息，有可能將通膨鎖定在高水平；但若降息太晚，又可能會對經濟造成不必要的損害，這就是為什麼聯準會在對經濟做出任何結論之前，都必須參考更多、更足夠的數據，包括通膨是否確實已經趨緩。