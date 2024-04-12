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震後飲水大腸桿菌超標！士林多人上吐下瀉　自保3招一次看

▲台北市長蔣萬安指出，經自來水處採樣，確定士林區溪山里近山區飲水中大腸桿菌群偏高。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.04.09）
▲台北市長蔣萬安指出，經自來水處採樣，確定士林區溪山里近山區飲水中大腸桿菌群偏高。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.04.09）

記者林志怡／台北報導

士林區溪山里近山區有多位住民出現腹瀉及嘔吐等症狀，台北市長蔣萬安也證實，自來水處採樣確定水中大腸桿菌群偏高，外界懷疑可能是地震導致水源污染所致。衛福部食藥署提醒，將飲水加熱煮沸、加氯消毒或其他消毒劑的處理都能降低大腸桿菌引起感染症的風險，但有些產毒性大腸桿菌所產生的毒素有些可以耐熱，使用井水或儲水槽時，務必要注意水源是否受到污染。

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北市衛生局說明，士林區溪山里近山區多位住民出現腹瀉及嘔吐等症狀，衛生局已派員前往針對可能的原因進行調查，截至113年4月11日下午6時計有20人分別自4月3日起陸續出現嘔吐、發燒、腹瀉等症狀，部分民眾已自行就醫，診斷為急性腸胃炎，已全數返家休息，尚無重症病患。

此外，蔣萬安指出，根據自來水處水質檢測的採樣結果，水中大腸桿菌群偏高，但導致問題的確切原因是什麼，已經要求要同步釐清；另也提供安全水源，確保里民不會使用到有疑慮的水。

食藥署說明，大腸桿菌是人類和其他溫血動物腸道中的正常菌種，但也是食品、飲水污染的常見病原，多數種類屬於「非病原性」，只有少部分會引起下痢、腹痛等症狀，即「病原性」大腸桿菌，依據侵襲型態不同，又可分為侵襲性大腸桿菌、產毒性大腸桿菌、腸道出血性大腸桿菌等3種。

大腸桿菌的共同症狀包括下痢、腹痛、噁心、嘔吐及發燒，且年齡愈小，症狀愈嚴重。但食藥署提醒，腸道出血性大腸桿菌感染者會出現嚴重腹絞痛、血狀腹瀉等，沒有發燒症狀，少數會出現更嚴重的併發症，是新興傳染病的一種，目前列屬第二類法定傳染病。

對於飲水中大腸桿菌的預防，食藥署指出，產毒性大腸桿菌所產生的毒素有些可以耐熱，有些則容易受熱破壞；腸道出血性大腸桿菌不耐熱，在攝氏75℃度加熱超過1分鐘即可殺死，因此加熱煮沸、加氯消毒或其他消毒劑的處理有助於降低相關感染症的發生可能性。

食藥署也提醒，光靠加熱煮沸不見得能完全預防產毒性大腸桿菌與其造成的污染，因此定期實施水質檢查仍非常重要，尤其是使用井水或儲水槽時，更須避免水源受到污染。

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