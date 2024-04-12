O.J. Simpson癌症過世！曾是美式足球GOAT　比肩魔術強森、喬丹

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在1965年時，身為黑人的O.J.Simpson在當時的美國社會並不受到歡迎，起初只在名不見經傳的社區大學打球，但在大二賽季時被人看見，於1967年大三賽季時，獲得西海岸強校南加州大學的獎學金，並隨即加入球隊。O.J.Simpson在南加州大學橄欖球隊中擔任跑衛，在1967年時O.J.Simpson，持球推進1451碼，及11次達陣，創造了國內紀錄。
被譽為20世紀最偉大的比賽之一
在1967年時，O.J. Simpson作為球隊主力，參加了1967年南加州大學，和加州大學洛杉磯分校舉辦的美式足球比賽，在當時比賽第4節，O.J.Simpson單刀直入以64碼達陣得分追平，隨後利用達陣後的附加分機會，贏得了比賽，這場比賽也被譽為，是20世紀最偉大的比賽之一。
橫掃大學美式足球各大獎項
在1968年時，O.J. Simpson以跑陣1709碼及22次達陣，贏得了海斯曼獎（大學美式足球最高榮譽個人獎項）、麥斯威爾獎，與當年的瓦爾特‧坎普獎，他也創造了海斯曼獎最大的勝差紀錄，以1750分擊敗了亞軍，但可惜的是無緣在該年大學冠軍戰「Rose Bowl（玫瑰盃）」，擊敗俄亥俄州立大學拿下冠軍。
職業美式足球生涯
在大學橫掃各式獎項的O.J. Simpson，理所當然地成為AFL美國美式足球聯盟的狀元秀。當年加盟水牛城比爾，但在前3個賽季O.J. Simpson未受到球隊重用，前3年平均每個賽季僅僅持球衝刺622碼。
來到1972年O.J.Simpson首次在賽季跑陣超過1000碼，達到了1251碼，1973年可說是O.J.Simpson大放光彩的一年，創造了2003碼的紀錄，成為聯盟第一個超過2000碼的運動員，以及12次達陣。
此外，從1972年到1976年，O.J.Simpson平均每個賽季（14場比賽）跑陣1540碼，每次持球衝刺達5.1碼，並且他四度在國聯跑陣榜中取得領先。
其中在1976年11月25日，對陣底特律雄獅的比賽時，O.J. Simpson迎來了他職業生涯代表作，當時他在29次持球衝刺中創造了當時的紀錄273碼，及2次達陣得分。
回顧O.J. Simpson的球員生涯，巔峰期都獻給了水牛城比爾，生涯末期則是效力舊金山四九人，在O.J. Simpson的生涯持球進攻一共達11236碼，在當時國家美式足球聯盟的跑衛排行榜上排名第2，現今排名第18位，曾6次入選明星賽，1次NFL年度最有價值球員、NFL年度進攻球員。
值得一提，當年O.J.Simpson，因為名字簡寫叫「O.J.」，因而得到「果汁先生」的綽號，在美國「Juice」也是一個口語化的電力和電的同義詞，因此水牛城比爾當年的進攻體系，在O.J.Simpson帶領下被稱作「電力公司」。
退休後的演藝生涯
O.J.Simpson除了在球場上擁有高超的球技外，在場外更是大眾的焦點，在從NFL美式足球聯盟退役後，O.J.Simpson成功接演了一系列電影，並在1979年時成立了自己的電影公司。
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