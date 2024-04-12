黃子佼眾叛親離！LuLu挨轟「退回愛馬仕包」　陳明珠忍痛切割恩師

謝忻拿不倫戀拍片自嘲！挨轟「阿翔老婆很難受」她正面反擊了

▲謝忻（左）拿不倫戀拍片自嘲，遭網友批評「這樣阿翔老婆很難受」，謝忻也正面回應「誰來在乎我的感受呢？」（圖／謝忻IG、浩角翔起臉書）
▲謝忻（左）拿不倫戀拍片自嘲，遭網友批評「這樣阿翔老婆很難受」，謝忻也正面回應「誰來在乎我的感受呢？」（圖／謝忻IG、浩角翔起臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

女星謝忻2019年被《鏡週刊》拍到和阿翔在大街上親吻，不倫戀情曝光重創演藝事業，隨著時間過去，謝忻對此事已淡然面對。昨（11）日謝忻重返《鏡週刊》辦公室，站在logo前面拍下一段影片說：「在哪裡跌倒，就在哪裡站起來。」有網友提醒她的舉止，沒顧及當年傷害到的阿翔老婆，謝忻也回應「誰來替我想一想我的感受呢？」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲謝忻拿不倫戀自嘲，遭到網友批評。（圖／謝忻IG）
▲謝忻拿不倫戀自嘲，遭到網友批評。（圖／謝忻IG）
謝忻昨日在社群上分享自己來到《鏡週刊》辦公室前拍一段短片，她說：「在哪裡跌倒，就在哪裡站起來。」還自嘲是「蕭查某」，網友笑說她真的臉皮夠厚、夠瘋，謝忻也都欣然接受。

不過，有位網友留言表示「調侃自己未必是件壞事，但不覺得被妳傷過的人，會有多難過嗎？常常想到妳跟阿翔親親的事，他老婆肯定很難受吧...」對此，謝忻正面回應認為自己的行為，也受到應有的懲罰了，「我連工作都沒了，失業了好幾年，很長一段時間根本不知道我要怎麼過下去。連在我自己的版面調侃自己，都還要考慮到其他人的感受？ 誰來替我想一想我的感受呢….」

▲偷腥事件發生後，阿翔老婆Grace發文表示願為阿翔撐傘，感動萬人。（圖／翻攝阿翔臉書）
▲阿翔（右）偷吃謝忻，正宮Grace最後選擇原諒。（圖／翻攝阿翔臉書）
謝忻自從與阿翔不倫戀曝光後，原本手上民視長壽節目《綜藝大集合》主持棒被拔，經濟來源瞬間被斬斷，整個人還因此暴瘦，生活受到影響。2022年她睽違3年復出老東家民視，演出《市井豪門》，當時她被問到如果撞見 《綜藝大集合》的胡瓜、阿翔該如何，謝忻坦蕩蕩說：「我有勇氣進去攝影棚啊，我沒有什麼好忌諱，我選擇直接面對。」5年過去，謝忻早已看淡與阿翔的不倫戀，也常拿此事調侃自己，感情方面目前有穩定交往的男友，回歸正常生活。

▲謝忻在自己的版面自嘲，不解為何還要在意他人感受。（圖／謝忻Threads）
▲謝忻在自己的版面自嘲，不解為何還要在意他人感受。（圖／謝忻Threads）
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

謝忻帶胡瓜遊日本！慘遭訂房網站放鳥「恐露宿街頭」　結局超崩潰

謝忻吃完寶林曬「翻滾畫面」報平安！遭怒轟道歉了：很對不起

陳沂挨揍被酸活該！謝忻12字發聲挺好友　揭她私下真面目：很善良

謝忻到大陸工作堅持不講「中國台灣省」　訴內心話遭小粉紅砲轟

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生