謝忻拿不倫戀拍片自嘲！挨轟「阿翔老婆很難受」她正面反擊了
女星謝忻2019年被《鏡週刊》拍到和阿翔在大街上親吻，不倫戀情曝光重創演藝事業，隨著時間過去，謝忻對此事已淡然面對。昨（11）日謝忻重返《鏡週刊》辦公室，站在logo前面拍下一段影片說：「在哪裡跌倒，就在哪裡站起來。」有網友提醒她的舉止，沒顧及當年傷害到的阿翔老婆，謝忻也回應「誰來替我想一想我的感受呢？」
記者薛羽彤／綜合報導
謝忻昨日在社群上分享自己來到《鏡週刊》辦公室前拍一段短片，她說：「在哪裡跌倒，就在哪裡站起來。」還自嘲是「蕭查某」，網友笑說她真的臉皮夠厚、夠瘋，謝忻也都欣然接受。
不過，有位網友留言表示「調侃自己未必是件壞事，但不覺得被妳傷過的人，會有多難過嗎？常常想到妳跟阿翔親親的事，他老婆肯定很難受吧...」對此，謝忻正面回應認為自己的行為，也受到應有的懲罰了，「我連工作都沒了，失業了好幾年，很長一段時間根本不知道我要怎麼過下去。連在我自己的版面調侃自己，都還要考慮到其他人的感受？ 誰來替我想一想我的感受呢….」
謝忻自從與阿翔不倫戀曝光後，原本手上民視長壽節目《綜藝大集合》主持棒被拔，經濟來源瞬間被斬斷，整個人還因此暴瘦，生活受到影響。2022年她睽違3年復出老東家民視，演出《市井豪門》，當時她被問到如果撞見 《綜藝大集合》的胡瓜、阿翔該如何，謝忻坦蕩蕩說：「我有勇氣進去攝影棚啊，我沒有什麼好忌諱，我選擇直接面對。」5年過去，謝忻早已看淡與阿翔的不倫戀，也常拿此事調侃自己，感情方面目前有穩定交往的男友，回歸正常生活。
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