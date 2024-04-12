旺矽3月、Q1營收同創新高、法人看好後市 今日再攻漲停創新高
半導體測試介面暨設備大廠旺矽今（12）日股價拉出第二根漲停，主要是因為3月營收達7.41億元，月增19.81%、年增19.56%；第一季營收為20.46億元，季減6.81%、年增14.75%，雙雙寫下同期新高。也因此，法人看好後市表現，昨（11）日股價開低走高、拉出漲停板，今日續強、盤中再攻上漲停，來到408元，再創新天價。
記者陳郁柔／台北報導
旺矽所屬產業為半導體業，主要業務為半導體測試零組件加工維修製造進出口買賣。電腦及週邊設備維護買賣研發。機械及其零件之進出口買賣。旺矽為全球前5大探針卡廠，第1大產品為探針卡，占營收逾5成，包括垂直式探針卡（VPC）、懸臂式探針卡（CPC），這2項產品都已是全球第一大供應商，另近年也積極耕耘市場規模最大的MEMS探針卡，並首度拿下手機晶片大廠訂單，效益可望在第2季～第3季顯現，成今年營運動能。公司今年也將針對VPC及MEMS探針卡擴產，月產能分別達80萬、50萬。
旺矽2024年3月營收創歷年單月次高紀錄達7.41億元，月增19.81%、年增19.56%，累計首季營收20.46億元，季減6.81%、年增14.75%，寫下單季同期新高。
法人預期，隨測試介面傳統旺季來臨，旺矽第二季營收有望續揚，有機會挑戰同期高、甚至新高，全年營收估年增逾1成，續創高峰。此外，在AI、HPC、車用等應用都將強化探針卡需求，今年VPC占整體探針卡營收比重將達6成以上，在產品組合優化下，全年營收可期。