日圓「貶破153」觸34年新低！外籍遊客驚：吃飯比菲律賓還便宜
日圓兌美元於11日跌破153日圓關卡，創下34年來新低，日圓兌新台幣也一度跌至0.209元，日本政府官員持續喊話不排除介入干預。日圓貶值帶來的效應呈現兩樣情，日本店家苦嘆經營不下去，但許多外國觀光客紛紛到日本旅遊，直呼吃飯竟比菲律賓還便宜。
國際中心顏得智／綜合報導
根據《富士新聞網》（FNN）報導，日圓持續疲軟，讓東京店家紛紛叫苦連天，一間在東京經營牛排店的老闆表示，有許多餐廳已經因此倒店了，牛排店老闆指出，店內用的牛肉主要來自美國，受到日圓貶值的影響，進貨價格10年內漲了3倍，他們無法將售價也調漲3倍，但希望大家要有肉價不比從前便宜的認知。
儘管日本央行3月宣布結束負利率政策，17年來首度升息，藉此阻止日圓貶值情況，但事情似乎朝著反方向走。
日圓貶值對於旅客來說造成相當大的落差，對照組在機場上演，《富士新聞網》分別訪問了一名正要去美國旅遊的民眾以及剛結束日本行的外國遊客，準備要去美國的民眾只能苦嘆，「食物和所有東西都很貴，我已經做好不購物的準備了」。
相反地，剛結束日本行的外國遊客笑呵呵，「我去環球影城和大阪購物，所有東西都以美國還便宜」，其他外國旅客也表示驚訝地說，「旅行費用和食物都比菲律賓便宜，我很意外」。
針對日圓再創新低，日本財務大臣鈴木俊一11日指出，目前正在高度，不排除任何因應匯率過度波動的選項；負責外匯事務的財務副大臣神田真人也喊話，不排除一切手段介入。