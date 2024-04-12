警用監視器地震斷線8小時！蔣萬安：不排除與台智光解除「母約」
台北市長蔣萬安今（12）日上午針對市警局監視器網路預算費用爭議進行專案報告。民進黨台北市議員林延鳳在質詢時質疑，0403大地震時，由台智光維護的警用監視器，出現1398筆斷網事件，最嚴重的更是斷線近8小時，要求北市府以此向台智光求償。對此蔣萬安也表示「不排除解除母約」。
記者莊蕙如／台北報導
林延鳳揭露，3日花蓮大地震發生當天，由台智光承包的市警局網路，共有1398筆斷網事件，皆在地震發生之上午7時58分或8時整「同時跳停」，平均每件斷網時間為34.8分鐘，最嚴重者更高達468分鐘，幾乎都是現階段有爭議的「錄影監視系統專用傳輸網路」。
林延鳳也質疑，柯市府簽約時用「天然災害免罰條款」，讓台智光在地震當天如此離譜的服務水準可以「免罰」，根本無顧社會觀感。她質疑「不是2M提升到3M可以確保安全嗎？」怎麼反在地震時淪為「斷網大宗」？
針對斷網的問題，台北市長蔣萬安回應「當然不滿意」，並表示警用監視器最重要就是市民安全以及警員偵防勤務，速度跟品質不容許任何斷線。北市府在合約的服務內容上有斷線回補機制，會要求台智光賠償並裁罰。
林延鳳說，現階段揭露這些斷網資訊，也是提供給北市府未來與台智光談判的籌碼。對此蔣萬安則回應，事實辦到哪，台北市政府就辦到哪，法務局都有在準備當中，不排除解除母約。