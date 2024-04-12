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翁立友唱歌太好聽！白冰冰眼冒愛心告白「想嫁」慘被已讀不回

▲金曲歌王翁立友到《超級冰冰Show》獻唱，讓白冰冰忍不住告白。（圖／民視提供）
▲金曲歌王翁立友到《超級冰冰Show》獻唱，讓白冰冰忍不住告白。（圖／民視提供）

記者吳昕蓓／綜合報導

《超級冰冰Show》由演藝圈媽祖婆白冰冰、陽帆以及台一線（東諺、阿玟）攜手主持，網友千呼萬喚的爆笑短劇「超級大學堂」終於在本週登場，更請到金曲歌王翁立友來獻唱，讓白冰冰「凍未條」直呼想嫁給對方。

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▲金曲歌王翁立友到《超級冰冰Show》獻唱，好歌喉讓白冰冰戀愛。（圖／民視提供）
陽帆穿著古裝演出搞笑版《梁祝》戲碼，扮演私塾老師，犧牲形象短劇全程緊閉眼睛著演出，只露出畫在眼皮的「假眼睛」，在要大家舉手半天之後，陽帆即興發揮表示：「舉手我也看不到大家」，笑歪眾人，他也透露，演到後半段一直緊閉眼睛到有點頭暈。

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▲陽帆扮演私塾老師，犧牲形象短劇全程緊閉眼睛著演出。（圖／民視提供）
大牌秀更邀請到金曲歌王翁立友，好歌喉讓白冰冰眼冒愛心大讚歌王音色以及音域出神入化，直告白想嫁給翁立友，無奈對方結婚了，嚇得翁立友趕緊轉換話題，完全不敢接話。

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▲《台灣傳奇》男演員林久登穿著和白冰冰一模一樣禮服，搞笑模仿她。（圖／民視提供）
在龍飛鳳舞配對賽中，白冰冰更是親自獻唱經典歌曲《唱袂煞》，沒想到《台灣傳奇》男演員林久登居然濃妝艷抹，穿著和白冰冰一模一樣禮服，搞笑模仿她，把白冰冰嚇得傻眼又發楞，讓全場來賓直呼好像雙胞胎，氣得白冰冰直跺腳：「我哪有這樣」。

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