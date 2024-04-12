台積電衝高後拉回收黑　台股尾盤遇壓跌16點、週線連8紅

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電子成交比重從昨天的5成9，回到6成以上，來到61%，可見人氣開始慢慢回流電子股。不過權值股卻呈現漲跌互見，權王台積電今日開低後，在買單挹注之下，一度上漲6元、來到826元，創下歷史新天價，市值高達 21.42 兆元，在全球市值排名維持第十名，不過午盤之後，遇到獲利了結賣壓，終場翻黑下跌2元，收在818元，拖累大盤指數就有16點，也就是說大盤跌點幾乎都是台積電貢獻的；鴻海盤中翻紅後就一路走高，尾盤稍為遇到賣壓，但終場還是上漲0.5元或0.33%，收在150.5元；聯發科就開低走低，終場下跌20元或1.67%，收在1180元，短期均線得而復失。
電子股開始人氣回籠，主要受惠於輝達、蘋果昨日股價收紅，台灣相關概念股立即走高，旺矽坐擁績優題材，股價攻上漲停價位480元，是連續第二根漲停板，並創歷史新天價，弘塑也同樣攻上漲庭，奇鋐、麗臺漲逾7%，力旺漲逾5%。
此外，非電族群續強，尤其是今天上午10點賴清德政府公布第二波內閣名單，激勵相關個股續強，重電族群持續走高，士電、玖鼎電力、中興電、亞力、華城攻上漲停，其中中興電、亞力、華城再創新天價，值得注意的是，華城收盤價位來到946元，距離千金股只差一哩路，億泰差一步漲停、漲逾9%。
觀光族群也有表現，受惠於兩岸觀光再度迎來曙光，股價續強，國賓、洛碁再拉出一根漲停板，富野漲逾5%，雄獅、五福也上漲1%-2%。