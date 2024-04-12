美元太強了！日圓貶破153　新台幣重貶1.91角收32.211元

台積電衝高後拉回收黑　台股尾盤遇壓跌16點、週線連8紅

▲台北股市今（12）日尾盤遇壓，終場下跌16.65點或0.08%，收在20736.57點，成交量為4784.33億元，今日收週線，台股週線呈現連8紅。（圖／NOWnews資料照）
▲台北股市今（12）日尾盤遇壓，終場下跌16.65點或0.08%，收在20736.57點，成交量為4784.33億元，今日收週線，台股週線呈現連8紅。（圖／NOWnews資料照）

記者陳郁柔／台北報導

台北股市今（12）日開低後，隨著台積電翻紅創高、以及520概念股的拉抬下，最高點來到208025.04點，可惜台積電尾盤逢高獲利了結，終場收黑，拖累台股尾盤遇壓，終場下跌16.65點或0.08%，收在20736.57點，成交量為4784.33億元，今日收週線，台股週線呈現連8紅。

我是廣告 請繼續往下閱讀
相對於台股走勢震盪，中小型股表現相對強勁，全天在盤上震盪，櫃買指數上漲1.77點或0.7%，收在256.43點，成交量為1102億元，週線呈現連4紅。今日個股成交量排行前五名：矽統、大同、燿華、宏碁、中興電；個股成交值排行前五名：台積電、中興電、矽統、宏海、亞力。

電子成交比重從昨天的5成9，回到6成以上，來到61%，可見人氣開始慢慢回流電子股。不過權值股卻呈現漲跌互見，權王台積電今日開低後，在買單挹注之下，一度上漲6元、來到826元，創下歷史新天價，市值高達 21.42 兆元，在全球市值排名維持第十名，不過午盤之後，遇到獲利了結賣壓，終場翻黑下跌2元，收在818元，拖累大盤指數就有16點，也就是說大盤跌點幾乎都是台積電貢獻的；鴻海盤中翻紅後就一路走高，尾盤稍為遇到賣壓，但終場還是上漲0.5元或0.33%，收在150.5元；聯發科就開低走低，終場下跌20元或1.67%，收在1180元，短期均線得而復失。

電子股開始人氣回籠，主要受惠於輝達、蘋果昨日股價收紅，台灣相關概念股立即走高，旺矽坐擁績優題材，股價攻上漲停價位480元，是連續第二根漲停板，並創歷史新天價，弘塑也同樣攻上漲庭，奇鋐、麗臺漲逾7%，力旺漲逾5%。

此外，非電族群續強，尤其是今天上午10點賴清德政府公布第二波內閣名單，激勵相關個股續強，重電族群持續走高，士電、玖鼎電力、中興電、亞力、華城攻上漲停，其中中興電、亞力、華城再創新天價，值得注意的是，華城收盤價位來到946元，距離千金股只差一哩路，億泰差一步漲停、漲逾9%。

觀光族群也有表現，受惠於兩岸觀光再度迎來曙光，股價續強，國賓、洛碁再拉出一根漲停板，富野漲逾5%，雄獅、五福也上漲1%-2%。

旺矽3月、Q1營收同創新高、法人看好後市　今日再攻漲停創新高

台積電再創新天價、市值突破21.36兆台幣　台股點火向上漲58點

傳蘋果將全面升級Mac產品線　法人看好台積電等供應鏈有望受惠

科技廠搶入AI市場、台積電沾光　股價創新高　市值達21.3兆新台幣

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生