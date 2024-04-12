中市樹德國小校園內水圳　民代爭取親水教育環境

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樹德國小校長林佳灵提出，縝密之水環境再造方案，盼打造水圳生態廊道，讓樹德國小在「藍帶、綠帶、Maker Fly」課程的建構上，能夠更加與在地及社區元素結合，成為生態永續校園的示範基地。
農田水利署長蔡昇甫表示，台灣在三、四百年前開始興建水圳設施，水環境穩定下來後，農業、商業、工業，乃至於高科技業才賴以發展，世界有名的城市，水都是最重要的元素；因此，他對於校長的構想非常支持，只要與水圳相關的經費，農田水利署都願意協助，希望未來在施工的介面銜接方面要特別注意，讓校園呈現的風貌有一體性。
教育局副局長葉俊傑表示，他從東海國小開始到樹德國小，一路都是在做創校擘畫這樣最辛苦的工作。教育局對穿越校園的水圳能轉化為環境特色，未來也能融入成為學生與學生家長課程，下課後能就近親水、玩水的設計非常支持，教育局另將儘速爭取體育署經費，讓樹德國小的第三期體育場興建計畫，能配合水環境再造工程期程來進行，給學生、老師、學生家長與社區居民將來擁有漂亮、舒服又美好的校園。
立法委員楊瓊瓔執行長洪柳益表示，樹德國小校內水圳相關經費大約需要4千萬元，他認為農田水利署原則上負擔水圳相關的整治經費2600萬，地坪與橋樑部分的1400萬則由教育局來負擔，當場也獲得蔡署長與葉副局長的首肯，雙方行政幕僚會勘後再就細節做協商。
議員李中說，樹德國小校長林佳灵水環境再造有創意，也感謝相關單位對經費的支持，他長期待在議會教育文化委員會，今年更擔任召集人，他一定會敦促教育局儘速完成相關經費的編列，送議會審議後早日執行，讓樹德國小未來能成為最有特色的小學。
樹德里長余銘記指出，這條水圳已有兩百多年的歷史，因此他和在地耆老在與校長溝通的過程中，不斷表達一定要把水圳留下來，透過綠色友善的建築工法，能能呈現傳統生態環境，讓學童們能充分感受到水圳川流不息、溪魚力爭上游的精神。