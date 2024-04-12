美元太強了！日圓貶破153　新台幣重貶1.91角收32.211元

高股息ETF競爭激烈仍看好00878？分析師曝3原因「績效未必會輸」

▲有分析師認為，雖然現在有這麼多ETF可選擇，他看好國泰永續高股息（00878），並點出有3個值得投資的原因，且認為長線抗跌，績效未必會輸，直言「樸實無華」沒有不好。（圖／NOWnews資料照片）
▲有分析師認為，雖然現在有這麼多ETF可選擇，他看好國泰永續高股息（00878），並點出有3個值得投資的原因，且認為長線抗跌，績效未必會輸，直言「樸實無華」沒有不好。（圖／NOWnews資料照片）

記者魏妤庭／台北報導

高股息ETF受到許多投資人青睞，尤其是採取月配息、發行價10元的元大台灣價值高息（00940），更是掀起一陣搶申購熱潮。不過，有分析師認為，雖然現在有這麼多ETF可選擇，他看好國泰永續高股息（00878），並點出有3個值得投資的原因，且認為長線抗跌，績效未必會輸，直言「樸實無華」沒有不好。

我是廣告 請繼續往下閱讀
股市分析師股添樂近日在臉書發文表示，有網友詢問，為何現在ETF那麼多且有些便宜又月配息，但00878仍被看好。他以3個原因說明，第1是當前新發行的高股息ETF編制規則複雜，光要弄明白就要花費不少功夫。反觀00878始終圍繞在高股息ETF初衷，也就是長期穩定配息路線，這使00878的成分股與一票新發行高股息ETF有明顯不同。

再者，股添樂指出，00878掛牌已超過3年，除了有百萬股民，也累積了大量資本利得，這時期受益人數要再出現大幅波動機率低，因此配息來自平準金的比率通常不高，更多是由資本利得與來自上市櫃配發股息組成。尤其是來自上市櫃公司配發股息比重愈高，對適用稅率5%、12%的股民才有良好節稅效果，「這也是投資高息ETF少有人會關心的特質」。

最後，股添樂表示，00878編制規則不見得是最會漲，但由於持有產業夠分散、比重夠平均，所以遇到空頭抗跌屬性越強，放長線來看，績效不見得會輸。他進一步指出，抗跌屬性對高息ETF非常重要，畢竟投這類商品的股民，大多為了股息而來，不想頻繁盯盤。因此若要選一檔高股息ETF，放在多空都有合理表現，平常不需要盯盤，甚至可以忘了它的存在，00878就是最貼近這種需求的對應商品。

股添樂認為，台灣高股息同時又具備規模、流動性的股票，買來買去也就是那些，一盤豬肉不管是煎的、蒸的、炒的、燙的，它都不會變成龍蝦，到底還是一盤豬肉。所以「辣椒會辣一根就夠辣」，真的可以放的挑一兩支安心長抱就好，不要跟風買一大堆，把自己的庫存買成「ETF柑仔店」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

網友買00878、00940哀號「被套牢在谷底」遭酸：你只適合定存

ETF總受益人衝至983萬人　台股00878奪人氣第1、生力軍00939躍第8

趁抬轎賣00929買00878　網友：等同00878成本價只要16元

瘋00940？「國民ETF」00878歷經市場多空真實力　搭AI與金融漲幅

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞