高股息ETF競爭激烈仍看好00878？分析師曝3原因「績效未必會輸」

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再者，股添樂指出，00878掛牌已超過3年，除了有百萬股民，也累積了大量資本利得，這時期受益人數要再出現大幅波動機率低，因此配息來自平準金的比率通常不高，更多是由資本利得與來自上市櫃配發股息組成。尤其是來自上市櫃公司配發股息比重愈高，對適用稅率5%、12%的股民才有良好節稅效果，「這也是投資高息ETF少有人會關心的特質」。
最後，股添樂表示，00878編制規則不見得是最會漲，但由於持有產業夠分散、比重夠平均，所以遇到空頭抗跌屬性越強，放長線來看，績效不見得會輸。他進一步指出，抗跌屬性對高息ETF非常重要，畢竟投這類商品的股民，大多為了股息而來，不想頻繁盯盤。因此若要選一檔高股息ETF，放在多空都有合理表現，平常不需要盯盤，甚至可以忘了它的存在，00878就是最貼近這種需求的對應商品。
股添樂認為，台灣高股息同時又具備規模、流動性的股票，買來買去也就是那些，一盤豬肉不管是煎的、蒸的、炒的、燙的，它都不會變成龍蝦，到底還是一盤豬肉。所以「辣椒會辣一根就夠辣」，真的可以放的挑一兩支安心長抱就好，不要跟風買一大堆，把自己的庫存買成「ETF柑仔店」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。