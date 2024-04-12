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全聯「隱藏結帳陷阱」曝光！婆媽回家才抓包虧大了：難怪店員搞錯

▲全聯福利中心因為拓點多，且販售生鮮雜貨、日常用品應有盡有，成為不少上班族以及婆媽首選購物之處。（圖/.記者張嘉哲攝）
▲全聯福利中心因為拓點多，且販售生鮮雜貨、日常用品應有盡有，成為不少上班族以及婆媽首選購物之處。（圖/.記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

全聯福利中心因為營業時間長，且有販售生鮮雜貨、日常用品、麵包甜點等，多元的選擇成為許多上班族、婆媽購物的首選之地。然而，近日就有網友分享自己去全聯購物時，買了一款全聯自有名牌「美味堂」的蒸蛋，結果發現包裝上有兩個條碼，後來結帳對帳時，才發現「兩個條碼」有不同的意義，貼文引起廣大迴響，有苦主表示：「我看到這篇貼文拿明細出來看....真的刷錯了」。

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一名網友在臉書社團「全聯消費經驗老實說」貼文指出「提醒大家要去買全聯美味堂茶碗蒸的時候，要注意看店員是刷哪個條碼，因為封膜上面的條碼是一整盤蒸蛋的價錢，一盤是169元；而如果是單個的話，就要刷碗上面的條碼，一個是35元，以我來說，我買了2個，結果都被刷成上面的條碼變成兩盤，結帳就要338元，幸好有對過明細。」

▲網友分享自己去全聯買蒸蛋，結果發現封膜的條碼以及碗側邊的條碼是不同定義價位。（圖/全聯消費經驗老實說）
▲網友分享自己去全聯買蒸蛋，結果發現封膜的條碼以及碗側邊的條碼是不同定義價位，上面條碼是「一整盤」，側邊則是「一碗」，導致店員刷錯。（圖/全聯消費經驗老實說）
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「這是什麼設計啦！整盤的應該是要設計在外包裝，不是設計在單個上吧」、「這根本不能怪店員.....這誰不會刷錯啊」、「我前兩天去買茶碗蒸一碗35元，結果刷出來也是一盤的價格，好險我都有對帳，不然就虧大了」、「第一次看到產品有兩種條碼，難怪店員會搞錯」；而也有苦主在購買同款蒸蛋過了將近一週才看到該貼文，留言表示：「看到這篇想起上週也有買這款蒸蛋....打開明細發現真的被刷一盤的價錢了」。

全聯蒸蛋奇怪「雙條碼設計」！員工忙中出錯刷錯　顧客養成對明細好習慣

一般來說，如果是有賣包裝以及散裝的物品的話，應該會將包裝售價的條碼印在最外的盒子包裝上，而散裝的就各自有自己的條碼才對，但全聯這款蒸蛋「卻把包裝以及散裝的售價條碼，都印製在散裝販售蒸蛋上」，其實即便知情的店員，在尖峰時段結帳、有壓力的狀況之下，忘記規定以及誤刷的情況難免會發生，與其說全部都是店員的責任，該商品的條碼更應該要將包裝以及散裝的售價條碼分開。

而在大賣場、超市購物出現這種刷錯數量、刷錯條碼的情況其實層出不窮，不是只有在全聯會發生，民眾前往這些量販店、超市購物時，應該養成結完帳要明細，並且核對無誤再離開，以免發生後續許多消費爭議。以全聯來說，只要當下發現價格有誤差或者是刷錯數量金額有問題，都可以直接請店員處理的哦！

▲網友買了兩個全聯自有品牌蒸蛋，結果因為包裝奇怪設計，讓他被刷成兩盤蒸蛋，幸好對過明細後立即跟店員反應。（圖/全聯消費經驗老實說）
▲網友買了兩個全聯自有品牌蒸蛋，結果因為包裝奇怪設計，讓他被刷成兩盤蒸蛋，幸好對過明細後立即跟店員反應。（圖/全聯消費經驗老實說）
全聯自有品牌成軍7年！最強60元便當也出自「美味堂」

事實上，這個網友購買的「美味堂」蒸蛋，該品牌就是全聯在2017年推出調理熟食的「自有品牌」，考量到民眾對於方便料理的需求，推出大量「即食類」以及「簡單加熱」就能吃的商品，除此之外，這幾年全聯與農業部超夯的60元便當也全都出自「美味堂」，近幾年美味堂的商品在全聯廣受到好評，深受許多婆媽喜愛。

《NOWnews》記者本身因為是租屋族，因此全聯美味堂的食物就完全符合沒有廚房、想吃家常菜、快速即食的特性，像是「美味堂夯烤地瓜」、「美味堂油雞腿」、「美味堂雞湯」等等都是記者回購好幾次的商品，地瓜、油雞腿都是拆開即可吃，雞湯只要簡單買個加熱鍋烹煮就能品嚐到，真的非常方便。雖然這次因為同系列的蒸蛋出現奇怪的條碼設計小插曲，但仍然令人讚賞美味堂系列的產品「水準還是相當不錯」，有意見才有進步，相信全聯也會傾聽廣大消費者的心聲。

▲全聯自有品牌美味堂出產的烤地瓜人氣超高，一袋89元裡面大約有7至8條地瓜，冰涼口感又甜又好吃，是不少內行人到全聯必買商品。（圖/記者張嘉哲攝）
▲全聯自有品牌美味堂出產的烤地瓜人氣超高，一袋89元裡面大約有7至8條地瓜，冰涼口感又甜又好吃，是不少內行人到全聯必買商品。（圖/記者張嘉哲攝）

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