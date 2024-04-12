全聯「隱藏結帳陷阱」曝光！婆媽回家才抓包虧大了：難怪店員搞錯

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「這是什麼設計啦！整盤的應該是要設計在外包裝，不是設計在單個上吧」、「這根本不能怪店員.....這誰不會刷錯啊」、「我前兩天去買茶碗蒸一碗35元，結果刷出來也是一盤的價格，好險我都有對帳，不然就虧大了」、「第一次看到產品有兩種條碼，難怪店員會搞錯」；而也有苦主在購買同款蒸蛋過了將近一週才看到該貼文，留言表示：「看到這篇想起上週也有買這款蒸蛋....打開明細發現真的被刷一盤的價錢了」。
全聯蒸蛋奇怪「雙條碼設計」！員工忙中出錯刷錯 顧客養成對明細好習慣
一般來說，如果是有賣包裝以及散裝的物品的話，應該會將包裝售價的條碼印在最外的盒子包裝上，而散裝的就各自有自己的條碼才對，但全聯這款蒸蛋「卻把包裝以及散裝的售價條碼，都印製在散裝販售蒸蛋上」，其實即便知情的店員，在尖峰時段結帳、有壓力的狀況之下，忘記規定以及誤刷的情況難免會發生，與其說全部都是店員的責任，該商品的條碼更應該要將包裝以及散裝的售價條碼分開。
而在大賣場、超市購物出現這種刷錯數量、刷錯條碼的情況其實層出不窮，不是只有在全聯會發生，民眾前往這些量販店、超市購物時，應該養成結完帳要明細，並且核對無誤再離開，以免發生後續許多消費爭議。以全聯來說，只要當下發現價格有誤差或者是刷錯數量金額有問題，都可以直接請店員處理的哦！
全聯自有品牌成軍7年！最強60元便當也出自「美味堂」
事實上，這個網友購買的「美味堂」蒸蛋，該品牌就是全聯在2017年推出調理熟食的「自有品牌」，考量到民眾對於方便料理的需求，推出大量「即食類」以及「簡單加熱」就能吃的商品，除此之外，這幾年全聯與農業部超夯的60元便當也全都出自「美味堂」，近幾年美味堂的商品在全聯廣受到好評，深受許多婆媽喜愛。
《NOWnews》記者本身因為是租屋族，因此全聯美味堂的食物就完全符合沒有廚房、想吃家常菜、快速即食的特性，像是「美味堂夯烤地瓜」、「美味堂油雞腿」、「美味堂雞湯」等等都是記者回購好幾次的商品，地瓜、油雞腿都是拆開即可吃，雞湯只要簡單買個加熱鍋烹煮就能品嚐到，真的非常方便。雖然這次因為同系列的蒸蛋出現奇怪的條碼設計小插曲，但仍然令人讚賞美味堂系列的產品「水準還是相當不錯」，有意見才有進步，相信全聯也會傾聽廣大消費者的心聲。