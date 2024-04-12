台積電尾盤翻黑、台股尾盤收跌　三大法人合計賣超80億元

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台北股市今（12）日開低後，隨著台積電翻紅創高、以及520概念股的拉抬下，最高點來到208025.04點，可惜台積電尾盤逢高獲利了結，終場收黑，拖累台股尾盤遇壓，終場下跌16.65點或0.08%，收在20736.57點，成交量為4784.33億元，今日收週線，台股週線呈現連8紅；中小型股表現相對強勁，全天在盤上震盪，櫃買指數上漲1.77點或0.7%，收在256.43點，成交量為1102億元，週線呈現連4紅。
電子成交比重從昨天的5成9，回到6成以上，來到61%，可見人氣開始慢慢回流電子股。不過權值股卻呈現漲跌互見，權王台積電今日開低後，在買單挹注之下，一度上漲6元、來到826元，創下歷史新天價，市值高達 21.42 兆元，在全球市值排名維持第十名，不過午盤之後，遇到獲利了結賣壓，終場翻黑下跌2元，收在818元，拖累大盤指數就有16點，也就是說大盤跌點幾乎都是台積電貢獻的；鴻海盤中翻紅後就一路走高，尾盤稍為遇到賣壓，但終場還是上漲0.5元或0.33%，收在150.5元；聯發科就開低走低，終場下跌20元或1.67%，收在1180元，短期均線得而復失。
今日個股成交量排行前五名：矽統、大同、燿華、宏碁、中興電；個股成交值排行前五名：台積電、中興電、矽統、宏海、亞力。