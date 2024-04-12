台積電董事人選出爐！3人將卸任、3新獨董包括林全入列

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劉德音衷心感謝所有董事們的付出與貢獻，也相信台積電在新一屆董事會的引領之下將持續迎向光明的未來。除了劉德音將卸任之外，陳國慈與海英俊也決定卸任台積電董事，劉德音感謝陳國慈與海英俊過去多年來的傑出貢獻。
而外界預期將接棒董事長一職的台積電總裁魏哲家表示，過去多年來，董事就其專業與豐富的經驗，提出建言支持公司的成長策略，不斷強化公司治理。公司近年來經歷了前所未有的挑戰，隨著持續變化的產業樣貌及地緣政治，依然引領技術的開發與進步，推出最先進的技術，強化競爭力，讓公司的創新和永續發展處於領先的地位。針對劉德音將卸任，他深表祝福，也感謝劉的領導能力，支持公司克服挑戰並成長茁壯。
這次有3位新的獨立董事候選人，包括烏蘇拉‧伯恩斯女士、琳恩‧埃爾森漢斯女士與林全博士。烏蘇拉‧伯恩斯經歷包括：前美國全錄公司董事長、執行長及總裁；前荷蘭VEON公司董事長及執行長；美國Uber Technologies公司董事；美國商務部供應鏈競爭力諮詢委員會副主席。琳恩‧埃爾森漢斯則是前美國Sunoco公司董事長、總裁及執行長，前美國Shell Oil Products公司總裁及執行長與沙烏地阿拉伯石油公司獨立非執行董事及審計委員會
主席。
林全為前財政部部長、前行政院院長，在業界也有豐富資歷，包括前世界先進積體電路(股)公司董事長、台灣東洋藥品工業(股)公司董事長、東生華製藥(股)公司董事長、和碩聯合科技(股)公司獨立董事與總統府資政。