國中生惡作劇倒洗潔劑進午餐湯桶！雲林1師12學生 餐後不適就醫
雲林縣11日傳出，某國中學生惡作劇將浴廁洗潔劑，倒入午餐湯桶，造成師生誤食，原有6名學生餐後出現噁心、頭暈、肚子灼熱等症狀送醫，老師也為了試喝而有不適，以及3名學生返家後，出現不適症狀後就醫治療，所幸均無大礙，全案警方介入調查，而惡作劇的同學也已坦承，目區在家線上上課。縣長張麗善獲知此事後，稱會要求校方及縣府相關單位加強嚴格審慎督促，確保師生安全。
記者林莞茜／綜合報導
根據校方說法，該名學生惡作劇將浴廁清潔劑加入湯品，有學生喝完後覺得有味道告知老師後，老師也跑去試喝，校方也立即通報警察跟衛生單位將問題湯品查扣，餐後不舒服的學生，也趕緊送醫治療，雲林縣府教育處表示，經過驗血跟檢查報告，學生現在都出院無大礙，後續也將持續觀察，全案已由學校調查釐清中。
至於該名惡作劇學生，原先還未承認犯錯，後經過家長溝通勸導才承認，事後也有到班上關心同學，目前因警方介入調查，已返家在家上線上課程，並依《少年事件處理法》函送少年法庭，校方也稱會輔導班級學生，加強宣導禁止危險行為。
針對該事件，雲林縣長張麗善回應，校園安全尤其營養午餐，會要求校方及縣府相關單位加強嚴格審慎督促，確保師生安全。