開箱「Kuroro太空學校特展」！謝國樑盼小朋友成未來太空小英雄

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謝國樑強調，這次展覽在戶外廣場所展示的貨櫃屋，雖然看起來舊舊的，但卻是2022年用來發射火箭的控制中心，透過展出的火箭模型、Kuroro校長等，希望展現國家在航太工業的企圖心，除了呼籲大家共同支持國家航太事業及發展，也期盼藉由展覽讓大家知道航太工業的進步，是許多人的奮鬥成果。
文化局補充，這次展覽除了戶外草地上兩座巨型Kuroro主題充氣偶，打造吸睛拍照打卡點，更獨家將2022年7月在屏東旭海成功完成台灣前瞻火箭試射的《ARRC前瞻火箭研究中心》「移動發射控制中心」，以及2016年首發成功的火箭模型《APPL-9C小型雙節探空火箭》傳送至現場，讓基隆文化中心化身成為台灣火箭夢基地。
文化局表示，現場也特別邀請4組台灣火箭科研團隊，陽明交大ARRC前瞻火箭研究中心、陽明交大ASAReLab，及淡江大學航空太空工程學系、台中逢甲大學航太與系統工程學系，一口氣展示六架MIT原型真機火箭模型、火箭工作服、火箭試射影片等精彩內容。除此之外，更精心打造8項Kuroro宇宙探查隊火箭互動遊戲展區與主題相關活動，帶領大小朋友們一同玩中學，認識火箭知識，啟發勇於想像的動能。
文化局指出，展覽期間，基隆美術館美饌小棧加碼推出「期間限定-Kuroro火箭咖啡館」，供應限量Kuroro太空餐點、主題咖啡，展區內也設置獨家紀念品專區，誠摯歡迎大小朋友呼朋引伴到基隆美術館，體驗獨一無二的火箭夢之旅。
文化局指出，《我是未來太空小英雄！》特展自即日起至6月30日，在基隆美術館展出，期間更特別舉辦6場不可錯過的Kuroro太空學校限時活動！從火箭知識大解密、Kuroro宇宙喵粉絲拍照見面會，還有太空學校著色體驗，完成後可獲得象徵榮譽的結業證書，以及一枚太空學校獎章，歡迎大家來踴躍報名。
Kuroro太空學校限時活動日期：4月20日（六）、21日（日）、27日（六）、28日（日）；5月4日（六）以及5月5日（日），每次活動從傍晚5點持續至6點半。詳細資訊請見基隆文化局官網：https://www.klccab.gov.tw