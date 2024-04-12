「吉祥道」信義區新百貨！台式排檔、生活選物　開幕厚切豬排半價

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「大吉團」台式排檔，將多元菜系創意結合臺菜符合台灣人口味，又能吃出坊間沒吃過的口味，包含港式、湖南湖北、四川等地，原物料則與小農合作使用各地精選食材。
全台首間旗艦店「萬秀洗濯實驗室」，提供24小時自助洗衣服務，並攜手COFFEE LAW跨界合作店中店形式，結合休憩空間、咖啡香氣、清酒品嚐與音樂，成為創新與永續並存的生活場域。
創意甜品店「花花小姐」融入台灣花藝，將傳統小點與現代風味碰撞研發出創意獨家口味，在甜品中加入意想不到的花生荖、鳳梨酥、沙其瑪，搭配上獨特食用花材，同時滿足視覺、味覺雙享，變身為最新IG網紅打卡熱門甜品店。
「豚門厚切豬排」秉持日本職人精神，選用宜蘭瑪蘭黑豚、精品豬肉究好豬、宜蘭夢田越光米、富微量元素的陽光富硒蛋，板前座位可以看到師傅料理全過程，日系精巧空間內用僅有7個座位，開幕日限定大盛豬排半價。
吉祥道必逛亮點，有生活選物、共享廚房與獨立書店
「好島集」選物由果嶼串連18家在地社創品牌組成，倡議永續、支持台灣當地的作物、文化與物產，選物夥伴包含堅持與小農合作的天然果物品牌「果嶼」與帶起鮮乳界溫柔的白色革命「鮮乳坊」，同時將不定期舉辦飲食示範體驗課程、永續手作課程及講座等。
「共享廚房」則標榜令空間使用極大化，你我都能攜帶食材、餐點前來創作料理，藉由一起煮飯、吃飯等日常小事，讓陌生人也能享受同個空間下的美好。
「紅氣球書屋」從恆春起飛到台北，信義限定店「心之橋」結合永續未來的主題概念，體現在布料、建材與包材中，讓永續有了更多闡述意義。此外，空間設計融合閱讀環境、綠意植栽、自然書寫與地方創生，把生活中的儀式感與愉悅帶給更多的讀者。
吉祥道四大必拍景點，大橘大利超喜慶
首先不可錯過的就是吉祥道大樓外觀如透明溫室的特色裝潢，隨手一拍都超級漂亮！接著進入吉祥道入口處空間由 Le Moment（瞬設計）操刀，將大量橘子擺設匯聚成橘子林，象徵著「聚吉」好運。在入口處的設計色彩繽紛的地毯和橘子小沙發，供民眾放鬆交流，同時也能感受「聚吉」所帶來的好運氛圍。
若有人想轉轉運，可以前往「吉」拱門，這裡設有趣味的設計裝置，可以挑戰連線吉字遊戲，助自己翻轉運勢。此外，設計還包括了一個名為「吉祥放送」的舞台，不僅是拍照打卡的熱點，還會不定期舉辦live表演，將好運與現場的民眾共享！
吉祥道開幕優惠一次看，打卡送花花棒棒糖「花吉棒」乙支
◾4/13至4/30凡追蹤大吉團及虎牌啤酒IG，即可試飲虎牌冰釀一罐
◾萬秀洗濯實驗室於4/14前，精緻乾水洗、代洗代烘、所有周邊商品、清酒咖啡享有全面9折
◾4/13至4/20凡為COFFEE LAW會員可享全品項9折優惠，IG打卡分享全品項飲品現折30元
◾restyle2050推出單筆結帳不限金額享94折優惠
◾花花小姐開幕首週享全品項折10元優惠，追蹤社群或Google商家評論即贈花花棒棒糖「花吉棒」乙支
◾豚門厚切豬排開幕日4/13大盛商品半價優惠，數量有限售完為止
◾龍鳳堂餅舖開幕日享有限定品項組合優惠價100元，加碼IG追蹤分享可免費獲得舞茶酥一個
◾紅氣球書屋限量前10名購書消費者獲得空氣鳳梨一顆
◾Blossom Cafe 開幕日則享有全品項9折優惠，社群打卡加贈限量耳掛咖啡1包
◾吉祥道4月13日正式開幕，邀請國語作業簿DJ賴皮舉辦祝你好運俱樂部串燒之夜、萬秀孫代客洗衣 ft. 保庇天后王彩樺live Podcast、洪愛珠作家與龍鳳堂餅舖主理人對談台北漢餅記憶及限定社群兌好禮活動