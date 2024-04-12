國道客運「最高漲19.5%」　中長途民眾恐最受影響

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由於過去所核定的18項成本基礎及運價水準已不符社會現況及營運需要；中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會去年10月向交通部公路局提出申請國道客運路線運價檢討計畫。
今交通部交通費率審議會進行審議，經與會委員就國道客運路線每車公里合理成本、合理經營報酬率、補貼款成本減項、每車公里載客人數等審慎討論，考量17年來的油價波動、《勞基法》修法、基本薪資及消費者物價指數上漲，確實造成路線經營成本實際變動，且業者配合政府發展公共運輸政策，提出較樂觀每車公里載客人數做為計算基準，吸收部分運價漲幅，經試算後，同意公路局所報國道客運路線高速公路路段每延人公里基本運價調整。
審議會核定，國道客運四排座基本運價每延人公里漲幅不超過5%、三排座基本運價每延人公里漲幅不超過19.5%。以95年消費者物價指數CPI為基準，相較112年消費者物價指數CPI成長率為23.8%，上述基本運價調整漲幅仍小於消費者物價指數成長率。本次檢討調整的國道客運路線基本運價，將等交通部核定後實施。
交通部運輸研究所組長廖謹志接受《NOWnews今日新聞》採訪時說明，運價即是每一位乘客搭乘每一公里的合理成本，再看搭乘的里程，計算出乘客應付的票價，但最終乘客要付多少，也要看政府的補貼，今天審議會通過的是基本運價的調幅。
廖謹志表示，三排座多為中長途，四排座多為短途，但現在TPASS推動後，對於短途國道影響應該不大，不過也要看民眾有無購買TPASS。