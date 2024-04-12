名家論壇》鄭仲嵐／美日菲強化打造「民主防禦之盾」對抗中俄長矛

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而在此之前，日本首相岸田文雄也在美國國會參眾兩院聯席會議上發表演說。岸田全程以英語發表，岸田在談到中國等霸權國家的動向時表達其危機感，除了表示「自由和民主在全世界都受到威脅」並稱中國的威脅是「我們所見過的最大的戰略挑戰」。岸田並說：「沒有理由一直要美國單獨保護國際秩序。日本將與美國站在一起，以確保自由的存續」。
岸田作為第5位在美國國會發表演說的日本首相。同時也是自2015年前首相安倍晉三以來，時隔9年第2位在眾議院和眾議院聯席會議上發表演說的首相，在此刻發言歷史意義重大。有意思的是，岸田強調美國過去幾乎是「單槍匹馬地維護著國際秩序，感到孤獨和疲憊」。因此他說日本將作為「美國最親密的朋友」並用日文講出朋友的「Tomodachi」一詞，表示願意與美國分享「重擔」，呈現十足少年漫畫的熱血感。
菲律賓地位的顯著提升
這次會談中最重要的，則在於菲律賓地位的顯著提升。先前美軍才與菲律賓達成協議，未來可以新使用4所菲國相關基地與設施。而在未來菲律賓與美、日兩國深化國防合作，包括美軍和自衛隊將與菲律賓軍隊在同一地區舉行聯合演習，三國也會加強基礎設施投資等經濟合作等，菲律賓在東南亞及南海海域的國際地位將大幅提升，三國未來聯合海上巡視將會強化。
美日兩國的考量，主要原因也在於一但台灣或是東海、南海等發生嚴重衝突時，駐日美軍基地，及第二島鏈的關島美軍基地等勢必先收到敵方第一波導彈攻擊的癱瘓。屆時日本自衛隊的基地也勢將不能倖免，因此自衛隊過往就對此屢屢演練，並且將打擊敵人的導彈基地視為「優先防禦」而非攻擊行徑。
如今再把菲律賓拉進來，未來中國在戰略上如何平衡導彈部署、如何面對菲軍可能的反制攻擊等，都將讓中國軍事部署受到更大考驗。這種也是加大敵方攻擊的成本、時間推算等，屆而達到喝止敵方的攻擊威脅。美日所打造的第一島鏈「民主防衛之盾」，已經實質往南邊菲律賓推進。除此之外，未來搭配與印度的「QUAD」四方會談架構、以及與英、澳兩國的「AUKUS」等框架，民主國家陣營將更緊密合作。
民主與獨裁陣營矛盾對決
就務實層面來看，菲律賓近幾年因為仁愛暗沙問題，屢屢與中國海軍衝突，雙方互射水砲，關係相當緊張。因此菲律賓也設想台灣與南海等發生危機的可能。因此巴士海峽的安全或許也是菲律賓首當其衝的防衛要道。對美軍來說，縱使台灣海峽跟南海遭遇到一定程度中國壓制，但只要台灣跟菲律賓能確保巴士海峽跟台灣東部暢通的話，在武器與物資輸送等還可以保持一定穩定。美日與菲律賓的合作，某種程度也是穩定多方的輸送管道。
不過當下問題點在於，自由民主國家陣營，包括日本、台灣、韓國等都各自面臨到其內政上的危機。特別是韓國執政黨方才歷經地方大選慘敗，台灣也是以在野黨國民黨佔相對多數，日本則是內閣面臨信任危機，支持率不到兩成下，極有可能影響9月岸田文雄角逐總裁、繼續連任首相之路。加上美國總統大選也有可能出現變數，無論美日菲間、甚或是台、韓等，所修築的民主防衛之盾，仍是有可能出現土崩瓦解之時。
同時，俄羅斯外交部長拉夫羅夫於4月8日前往北京，分別先後拜會中國外長王毅，與中國國家主席習近平後，可說是替未來總統普丁訪中鋪平道路。加上10日前總統馬英九也與習碰面，中國某種程度上也在與俄羅斯與台灣親中派勢力合作，對美日菲的行為作出一定程度回應。未來中俄等國的「霸權主義長矛」是否會持續進化，威嚇到「民主防衛之盾」，兩邊陣營的矛盾對決，氣勢已愈來愈濃。
●作者：鄭仲嵐／BBC中文、德國之聲中文等外媒駐東京特約記者，作品見諸於台灣、英國及日本媒體。
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