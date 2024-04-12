毛骨悚然！黃子佼誘騙少女拍裸照　竟稱「放開胸懷」為創作犧牲

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當被拍攝者質疑尺度是否太大時，黃子佼故作輕鬆笑了笑，緩和對話的情緒，試圖要讓對方認為沒那麼嚴重，笑稱女生得知尺度後一定有點傻眼，自己能夠理解，不過對自己來說，這就是一個創作，跟網拍、雜誌那種站得直直的、拍得美美的不一樣，「那個角度不會非常清楚，什麼都看不到的」，企圖安撫對方。
黃子佼反覆強調這是藝術創作，希望受害者了解他的理念，由整體概念發展的初衷，安撫被拍攝者只會露出背部，臉部不會拍得很清楚，什麼都看不到，只會感覺人體線條的美，不會有情色的感覺，用言語藝術哄騙對方答應。
德州媽媽曬出音檔後，網路興起一片罵聲，網友撻伐「這人不下地獄不行」、「假藉藝術之名包裝他的私慾」、「這絕對要當成性教育的教材」，黃子佼案吹哨者Zofia隨即轉發貼文，表示當初黃子佼對自己也是一樣的手法、一樣的用詞，要自己認為這是藝術，不要用有色眼光，「我不是第一個，也不是最後一個」。
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