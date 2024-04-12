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毛骨悚然！黃子佼誘騙少女拍裸照　竟稱「放開胸懷」為創作犧牲

▲黃子佼過去藉由拍攝「人魚攝影展覽」，誘騙少女們全裸入鏡，以肉體為創作犧牲。（圖／黃子佼部落格）
▲黃子佼過去藉由拍攝「人魚攝影展覽」，誘騙少女們全裸入鏡，以肉體為創作犧牲。（圖／黃子佼部落格）

記者江芷稜／綜合報導

藝人黃子佼因持有未成年不雅片引發爭議，受害者紛紛跳出來指控昔日遭到誘騙，拍下大尺度裸露照片，網紅「德州媽媽沒有崩潰」召集受害者組成「婦仇者聯盟」，要委由律師發聲討公道，並曬出黃子佼過去勸說少女裸體拍攝影展、為藝術犧牲的音檔，全程2分19秒，他不停強調自己創作與眾不同，不是一般的外拍，是嚴肅慎重的創作，要她們放開胸懷勇於嘗試，聽起來令人「毛骨悚然」。

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▲▼黃子佼在「人魚照」前擺POSE，模仿女孩們下腰動作。（圖／黃子佼部落格）
▲黃子佼曾在「人魚照」前擺POSE，模仿女孩們下腰動作。（圖／黃子佼部落格）
黃子佼在2分多鐘的音檔中，不斷和受害者強調這次創作是一種藝術，「就是會跟一般外拍、網拍不一樣，畢竟是一個創作，是要展覽的」，未來會被正式當成藝術品，擺在美術館牆上展覽，要求對方勇於嘗試、放開胸懷，希望能夠當面聊，進一步得到對方的認同。

▲黃子佼在「人魚照」前擺POSE。（圖／黃子佼部落格）
▲黃子佼的「人魚照」曾經到日本展出。（圖／黃子佼部落格）
當被拍攝者質疑尺度是否太大時，黃子佼故作輕鬆笑了笑，緩和對話的情緒，試圖要讓對方認為沒那麼嚴重，笑稱女生得知尺度後一定有點傻眼，自己能夠理解，不過對自己來說，這就是一個創作，跟網拍、雜誌那種站得直直的、拍得美美的不一樣，「那個角度不會非常清楚，什麼都看不到的」，企圖安撫對方。

▲熊熊配合黃子佼要求，只貼胸貼和穿丁字褲，與假人模擬性愛。（圖／微當代文創FB）
▲熊熊過去配合黃子佼要求，只貼胸貼和穿丁字褲入鏡。（圖／微當代文創FB）
黃子佼反覆強調這是藝術創作，希望受害者了解他的理念，由整體概念發展的初衷，安撫被拍攝者只會露出背部，臉部不會拍得很清楚，什麼都看不到，只會感覺人體線條的美，不會有情色的感覺，用言語藝術哄騙對方答應。

德州媽媽曬出音檔後，網路興起一片罵聲，網友撻伐「這人不下地獄不行」、「假藉藝術之名包裝他的私慾」、「這絕對要當成性教育的教材」，黃子佼案吹哨者Zofia隨即轉發貼文，表示當初黃子佼對自己也是一樣的手法、一樣的用詞，要自己認為這是藝術，不要用有色眼光，「我不是第一個，也不是最後一個」。

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