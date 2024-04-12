台積電董事候選人有驚喜！她出身貧民窟　獲選全球最具影響力女性

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伯恩斯今年65歲，出身自單親家庭，在曼哈頓貧民區長大，於1980年代以工程師實習生的身份加入全錄，之後歷任產品研發、董事特助、行銷、副總裁，最後成為執行長，從最底層築夢踏實爬上金字塔頂端的人生經驗相當勵志。
在擔任執行長期間，伯恩斯幫助公司從文件技術領域的全球領導者，轉型為全球最多元化的商業服務公司，為各種規模的企業和政府提供服務。
除了商業成就輝煌，伯恩斯也致力於推廣兩性與非裔人士平權，鼓勵更多像她一樣來自弱勢族群的人士追求專業知識與個人職涯。伯恩斯曾透露自己在成長過程中，幾乎每天都會面對到種族歧視或性別歧視，但她從未因此被擊倒。
伯恩斯曾在接受《哈佛商業評論》訪談時表示，在職場上自己依然深受非裔與女性這兩個標籤的影響，某些時候影響也可能是正面的，「當妳是會議室中唯一的非裔女性，妳舉手肯定不會被忽略」，伯恩斯說希望未來這種狀況不再是一種「異常」，人們肯定你的成就時，無需再去強調非裔女性的背景，自己不用被當成非裔女性成功的樣板，社會能夠實現真正的平等包容。
即將於今年股東會上退休的台積電董事長劉德音表示，台積電董事會是由來自產業界、學術界、法律界的多元背景專業人士組成，這些具有世界一流業務營運經驗的專業人士分別來自台灣、歐洲和美國。劉德音強調，身為主席非常幸運參與如此健全的董事會並獲得大家的支持，確保台積電朝著正確的道路前進。