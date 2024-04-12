孟耿如護夫黃子佼遭炎上！閨密郭書瑤受訪曝近況「久未聯絡」

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郭書瑤感嘆：「這個議題太大，用我有限的智慧，希望藉由整個事件能教育下一代，要怎麼保護自己不要發生這種事，也尊重他人，教育真的很重要。」
郭書瑤與孟耿如已經是多年好友，雖已長時間未聯絡，但郭書瑤仍對對方表示心疼，「她還有媽媽身分，真的很不容易，畢竟還是自己的朋友，我對這個議題只有看《自由之聲》，希望大家關注相關議題，有個解決之道才是最重要。」
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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