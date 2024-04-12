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孟耿如護夫黃子佼遭炎上！閨密郭書瑤受訪曝近況「久未聯絡」

▲郭書瑤出席首映會，被問到閨密孟耿如的近況，坦言已長時間未聯繫。（圖／TVBS提供）
▲郭書瑤出席首映會，被問到閨密孟耿如的近況，坦言已長時間未聯繫。（圖／TVBS提供）

記者施以慧／綜合報導

近期藝人黃子佼爆出性醜聞風波，議題延燒不斷，圈內愛妻孟耿如自然也成為社會關注的焦點，日前孟耿如代夫發言致歉遭到網友炎上，近日已經關閉臉書。孟耿如閨密郭書瑤今（12）日出席TVBS原創戲劇《完全省錢戀愛手冊》首映記者會，面對媒體關心，坦言近期並無太多聯絡，希望能給好友沉澱的時間，「我們認識很久了，有相處的默契，彼此有事件發生，會給對方一些時間、空間，過一陣子再聯繫。」她也自曝自己前陣子也正處於「水深火熱」的狀態中。

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郭書瑤先前參加大陸節目《乘風破浪2024》（又名《浪姐5》），近期卻傳出在第2次公演遭到淘汰，因為節目尚未給出官方回應，她自曝自己這段時間「水深火熱」，因此沒有花過多時間關心孟耿如，黃子佼事件持續發酵，坦言其實沒有看見孟耿如的道歉文。

▲孟耿如（右）為丈夫黃子佼發聲，因誤用成語並在事後修改文章被抓包。（圖／翻攝孟耿如、黃子佼臉書）
▲孟耿如代夫發言致歉遭到網友炎上，近日已經關閉臉書。（圖／翻攝孟耿如、黃子佼臉書）
郭書瑤感嘆：「這個議題太大，用我有限的智慧，希望藉由整個事件能教育下一代，要怎麼保護自己不要發生這種事，也尊重他人，教育真的很重要。」

▲（圖／翻攝孟耿如臉書）
▲郭書瑤與孟耿如是多年好友，對孟耿如近日的遭遇表示心疼。（圖／翻攝孟耿如臉書）
郭書瑤與孟耿如已經是多年好友，雖已長時間未聯絡，但郭書瑤仍對對方表示心疼，「她還有媽媽身分，真的很不容易，畢竟還是自己的朋友，我對這個議題只有看《自由之聲》，希望大家關注相關議題，有個解決之道才是最重要。」

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