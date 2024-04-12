富邦悍將選秀大物黃保羅投出身價！ 昨日勝投今卻下放二軍有原因

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃保羅出身龜山少棒、新明青少棒、平鎮青棒，求學生涯全在棒球名校中度過。國小、國中時期4度被選入中華代表隊。身高185公分的他，有著先天身材優勢，加上一顆超過150公里的速球，搭配犀利的滑球和變速球，讓他在高中時期就展露頭角，成為球隊內的重點培養對象。
不過在高二那年由於肩膀受傷，休息關機了一整年，傷後復出的投球路就沒有那麼順遂了。黃保羅表示，剛復出的時候因為怕肩膀痛，所以投球姿勢有點跑掉，用錯誤的姿勢投球反而更容易受傷。後來經過教練提醒，才有把姿勢調整回來。
傷癒復出，在高三木棒聯賽投出148km/h的速球，在U18東岸聯盟棒球錦標賽更是飆出最快球速151公里、投2.2局無失分，率領球隊拿下勝利。
U18國手經歷 黃保羅是中華隊主力
黃保羅在國際賽的表現尤其讓大家印象深刻，在U18世界盃擔任中華隊主力先發，出賽三場、兩場都是先發，共投10局，防禦率2.10，最快球速來到150公里以上，是新生代球員裡很具看點的選手。
加盟富邦悍將 圓多年職棒夢
自從2022年強勢加盟富邦悍將後，一直待在二軍歷練。2023年球季初曾在一軍初登板，不過由於控球不理想，投不滿2局就退場，初上一軍就受到震撼教育，投 1.2局失5分。生涯在二軍累積18場出賽，每局被上壘率1.48，防禦率4.09。
今年球季黃保羅從中繼出發，不過由於富邦先發投手表現不理想，被拉上先發位置，有別於去年初上一軍的掙扎，今年反而繳出亮眼成績，主投五局無失分，生涯首獲MVP，賽後更被陳金鋒總教練點名表現很好，並宣布「進入先發輪值」。
黃保羅未來展望 教練期待他成為先發輪值王牌
黃保羅昨日對戰味全龍投出5局無失分表現，預計下二軍休養，等到10天的調整時間一到，就會再度先發，《NOWnews》記者實際到球場訪問投手教練林正豐，他表示：「這是為了保護保羅，並且希望他不要再出現之前的受傷狀況。」
而黃保羅看起來的狀況已經跟過去有進步，今年在變化球方面更有自信，林正豐認為，「他在心態上有很大改變，雖然球速沒有到很快，但均速有提升，更敢塞一些球路，讓他投球更有威力。」
值得一提的是，黃保羅以19歲的年紀拿下勝投，成為隊史繼張耿豪後，最年輕奪勝的先發投手，未來還有機會挑戰更多紀錄。
更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁