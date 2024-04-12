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台驊董座涉內線交易！北檢兵分10路　「最懂海的男人」遭搜索約談

▲台驊董座疑涉內線交易，遭檢調搜索約談。示意圖，和文中提及企業無關／台北港貨櫃碼頭公司）
▲台驊董座疑涉內線交易，遭檢調搜索約談。示意圖，和文中提及企業無關／台北港貨櫃碼頭公司）

記者林莞茜／綜合報導

國內全方位物流業者台驊投控，今（12）日驚傳內線交易案，有「航海王」、「最懂海的男人」之稱的顏姓董事長，遭檢警搜索約談，帶回10人，全案朝違反證券交易法內線交易罪嫌偵辦。稍早該公司發重訊，稱將配合協助調查、公司營運正常，對財務業務並無重大影響。

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據了解，顏益財涉嫌在2020年5月間公司發布重訊重大利多消息前後，利用人頭帳戶買賣股票，獲利近200萬元，台北地檢署指揮調查局台北市調查處，兵分10路發動搜索，約談顏男等9人，全案朝違反證券交易法內線交易罪嫌偵辦。

台驊公司為國內最大的海運物流業者，現已轉型成為控股公司，是台灣首家提供全方位物流業務的上市公司，提供海運、空運、鐵路等多式聯運的國際段物流服務，及進出口報關、倉儲、運輸配送的內陸段物流服務。

台驊董事長顏益財，曾被投資人、投資圈公認最懂海運的男人，之前曾說貨櫃輪出現「食之無味、棄之可惜」走勢，如果長期看好景氣循環，手中沒「船票」的投資人可以評估投資進場時間。

去(2023)年底操作海運股令外界感到佩服，像是斥資購入長榮股票後，逢紅海危機、運價上漲，航運股股價連飆數日，處分長榮、陽明股票，短時間內獲利9967萬元、逼近1億元，當時處分貨櫃雙雄，說明是為了「提高資金使用效益」。

台驊在今年初尾牙時，針對展望，董座表示今年雖是金龍年，但全球經濟、通膨及航運變化撲朔迷離、有望出現地龍大翻身，全球市場大亂，運價也漲定了，且貨櫃三雄中，最看好長榮海運，認為航線布局及營運佳。根據台驊2023年財報，全年營收146億2,100萬元、稅後純益14億7,300萬元、EPS 10.76元，並決議2023年下半年配發現金股利3.5元，連同上半年已配發的3元股息，全年配息達6.5元。

而日前公布3月營收，因工作天數回復正常，加上業務團隊積極攬貨，台驊3月營收達新台幣9.45億元，月增23.85%、年增63.33%。總計第一季自結營收達46.56億，年增38.35%，主要是運價受到地緣政治影響反彈，加上整體經濟需求面好轉，帶動第一季營收。

稍早，台驊重訊指出，公司配合協助調查，營運正常，對財務業務並無重大影響。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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