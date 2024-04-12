泰德美術館大展「瞬間」移師高雄　畢卡索等大師鉅作6/29登高美館

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高雄市長陳其邁說，藝術是日常，城市也有許多的變化，相信《瞬間》高雄展出將會空前轟動，鼓勵市民朋友與外地旅客6月份一定要安排前往高美館綜覽大師名作。
高市府文化局長王文翠指出，高美館與英國泰德美術館繼2018年首度合辦《裸》展後，此次巡展更是海外唯一展出館所，對於今年成立滿30週年的高美館意義重大。從繪畫到攝影，近百年來影響西方藝術史最為深刻的藝術巨擘作品，今年夏季集結在高雄、不容錯過。
《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》由英國泰德現代美術館國際典藏部總監Gregor Muir及國際部助理策展人Beatriz Garcia-Velasco共同策劃，藉由繪畫與攝影交織的歷史脈絡，精選34件泰德美術館藏品，與國巨基金會所收藏的21件現當代經典作品相互對話，呈現近百年來藝術媒材創作轉換交融的歷程。
今年適逢高美館30週年館慶，1994年（民國83年）出生的30歲民眾於今年內入館皆免門票；陳其邁於今（12）日記者會上更加碼宣布，全國30歲青年朋友在國際售票特展《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》展覽期間，亦可憑身分證不限次數免費參觀，邀請大家來到高雄欣賞教科書等級的關鍵作品，與世界藝術經典接軌。
高美館《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》特展早鳥$150優惠票將於5月25日至31日限時啟售。更多特展活動訊息，敬請鎖定於高美館網站、Facebook粉絲團及Instagram「高雄市立美術館」。