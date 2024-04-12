學校營養午餐補助再加碼！陳其邁拍板補助1.5億元

泰德美術館大展「瞬間」移師高雄　畢卡索等大師鉅作6/29登高美館

▲泰德美術館《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》將於6月29日起至11月17日移展高雄市立美術館。（圖／記者陳美嘉攝，2024.04.12）
▲泰德美術館《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》將於6月29日起至11月17日移展高雄市立美術館。（圖／記者陳美嘉攝，2024.04.12）

記者陳美嘉／高雄報導

泰德美術館《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》被歐洲媒體評為年度必看展覽，同時也是泰德美術館歷年來展期最長的特展之一，在文化部、高雄市政府以及財團法人國巨基金會的共同合作下，該展將於6月29日起至11月17日移展高雄市立美術館。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》呈現畢卡索〈哭泣的女人〉、多蘿西亞．蘭格〈移工母親〉、安迪．沃荷〈自畫像〉、大衛．霍克尼〈藝術家肖像（泳池與兩個人像）〉、傑夫．沃爾〈突如其來的一陣風（借鑒鑑葛飾北齋）〉以及安德烈亞斯．古爾斯基〈巴黎，蒙帕納斯〉等等，全球14個國家的35位藝術巨匠、超過50件作品。

高雄市長陳其邁說，藝術是日常，城市也有許多的變化，相信《瞬間》高雄展出將會空前轟動，鼓勵市民朋友與外地旅客6月份一定要安排前往高美館綜覽大師名作。

高市府文化局長王文翠指出，高美館與英國泰德美術館繼2018年首度合辦《裸》展後，此次巡展更是海外唯一展出館所，對於今年成立滿30週年的高美館意義重大。從繪畫到攝影，近百年來影響西方藝術史最為深刻的藝術巨擘作品，今年夏季集結在高雄、不容錯過。

《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》由英國泰德現代美術館國際典藏部總監Gregor Muir及國際部助理策展人Beatriz Garcia-Velasco共同策劃，藉由繪畫與攝影交織的歷史脈絡，精選34件泰德美術館藏品，與國巨基金會所收藏的21件現當代經典作品相互對話，呈現近百年來藝術媒材創作轉換交融的歷程。

今年適逢高美館30週年館慶，1994年（民國83年）出生的30歲民眾於今年內入館皆免門票；陳其邁於今（12）日記者會上更加碼宣布，全國30歲青年朋友在國際售票特展《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》展覽期間，亦可憑身分證不限次數免費參觀，邀請大家來到高雄欣賞教科書等級的關鍵作品，與世界藝術經典接軌。

高美館《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》特展早鳥$150優惠票將於5月25日至31日限時啟售。更多特展活動訊息，敬請鎖定於高美館網站、Facebook粉絲團及Instagram「高雄市立美術館」。

長榮航空「高雄香港」首航！完整布局台港航線

學校營養午餐補助再加碼！陳其邁拍板補助1.5億元

星馬名廚客座豪享　獅城美饌即日起無限供應

高雄圓山音響大展登場　購票贈大會紀念專輯

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞