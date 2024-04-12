水原一平欠賭債不還！大谷翔平遛狗被發現　莊家一度想上前詢問

詹皓晴、梁恩碩拚盡全力仍輸球！中華隊金恩盃吞4連敗　確定降級

▲2024金恩盃女子團體網球亞大區第一級賽事，中華隊女雙組合詹皓晴、梁恩碩1：6、1：6不敵紐西蘭女雙，確定保級無望，確定降級明年亞大區二級。（圖／四維體育推廣教育基金會提供）
▲2024金恩盃女子團體網球亞大區第一級賽事，中華隊女雙組合詹皓晴、梁恩碩1：6、1：6不敵紐西蘭女雙，確定保級無望，確定降級明年亞大區二級。（圖／四維體育推廣教育基金會提供）

記者黃建霖/綜合報導

2024金恩盃女子團體網球亞大區第一級賽事，中華隊12日出戰紐西蘭隊，首點單打葛藍喬安娜帶傷上陣直落二奪勝開出紅盤，第二點單打楊亞依狀態雖然比第一天好，但仍遭直落二吞敗，第三點女雙推出梁恩碩、詹皓晴搶勝，苦戰一小時後還是以兩個1：6敗下陣來，中華隊本屆賽會吞下4連敗，確定降級明年亞大區二級。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣隊本屆金恩盃連續不敵中國、韓國和印度，3天9點僅拿下過2點，戰績第5名12日第四場賽事對上紐西蘭，謝淑薇因膝蓋不適持續缺席，首點推出單打世界305的葛藍喬安娜，她在首日交手中國好手王欣瑜打出亮眼表現，不過賽事結束後手腕、肩膀都有些不適，因此在對戰韓國、印度都休兵。

▲中華隊頭點葛藍喬安娜以7：5、6：2直落二擊敗紐西蘭伊凡諾芙（Valentina Ivanov）。（圖／四維體育推廣教育基金會提供）
▲中華隊頭點葛藍喬安娜以7：5、6：2直落二擊敗紐西蘭伊凡諾芙（Valentina Ivanov）。（圖／四維體育推廣教育基金會提供）
葛藍喬安娜展現中華隊頭點實力　忍肩傷拔得頭籌

相隔兩日葛藍喬安娜披掛上陣擔綱第一點單打，開盤順利以4：2領先後卻遭遇亂流，讓跟自己實力有段差距的對手伊凡諾芙（Valentina Ivanov）以5：4逆轉，此時葛藍還叫出醫療暫停治療右肩，好在結束治療後，葛藍找回手感，連趕3局以7：5奪下首盤，次盤繼續乘勝追擊，再以6：2拿下，也幫助中華隊先馳得點。

賽後葛藍喬安娜解釋其實肩膀從開賽就有疼痛的狀況，首盤打到中段因為太執著於想要拿下勝利，所以給自己太大的壓力，被對手逆轉超前，她也透露其實是教練替她喊出醫療暫停，希望給她一些時間重新調整情緒，最後的確也收到效果，「其實我只要多跟她來回幾次，她就會自爆，前面太積極、太想要贏，所以把一場明明就該是好打的比賽，打得那麼辛苦，調整過後第二盤打起來就順多了。」

此外葛藍也特別感謝教練給她相當大的安全感和信心，才能讓她馬上回穩，對此中華隊教練何智仁表示，因為這一場很關鍵，對手也很專注，他從場下觀察認為葛藍當下狀況相當不ok，所以就自作主張叫了傷停治療，「我覺得她給自己要贏球的壓力太打了，剛開始下場時她根本語無倫次，所以就是讓她下來休息一下，告訴她，我們是一個team，不該由她一個人來扛，因為對手經驗也不多，所以一被中斷後整個翻盤，下一盤前面還打4：0，我們就是掌握到了關鍵的轉折。」

▲中華隊女將楊亞依以1：6、2：6在金恩盃不敵紐西蘭孫璐璐。（圖／四維體育推廣教育基金會提供）
▲中華隊女將楊亞依以1：6、2：6在金恩盃不敵紐西蘭孫璐璐。（圖／四維體育推廣教育基金會提供）
楊亞依直落二落敗　紐西蘭扳平戰局

次點單打則是由世界第215的楊亞依碰上世界第169的孫璐璐，前兩局雙方互保發球局，不過孫璐璐接下來連保帶破，直接把比分拉開，楊亞依首盤很快以1：6讓出，次盤回來，楊亞依前半段完全無法突破孫璐璐，開賽就一路落後，後半盤雖然回穩，靠著對手多次發球失誤追回2局，但最終以2：6直落二輸球，紐西蘭也將戰局追平。

賽後最年輕的楊亞依直言對團隊非常抱歉，「這次我站在第一單打的位置，卻沒有做到該做的事、該負得責任，心理一直覺得很抱歉，但學姊們沒有給我任何一句批評和責備，下場前和教練都鼓勵我，就把該做得做好就可以了，我覺得很感謝但也很抱歉，因為我沒有做好一單的事情，給大家很大的壓力。」

何智仁說，雖然兩人排名的差距顯而易見，但他其實不認為楊亞依絕對會輸給孫璐璐，「亞依要跟她打的確相對劣勢一點，加上她本身還在找尋比賽節奏和自信，因為時間有限，就是給她安全感、信心和目標，我們也只能想辦法把選手調整到最好的狀態，雖然第一盤沒辦法，但第二盤後段就成功造成對手壓力，不過主要原因是亞依真的還需要時間來做調整。」

▲中華隊最後一點女雙推出詹皓晴搭配梁恩碩，出戰紐西蘭霍利根（Paige Hourigan）／羅莉芙（Erin Routliffe）組合。（圖／四維體育推廣教育基金會 提供）
▲中華隊最後一點女雙推出詹皓晴搭配梁恩碩，出戰紐西蘭霍利根（Paige Hourigan）／羅莉芙（Erin Routliffe）組合，以兩個1：6吞敗。（圖／四維體育推廣教育基金會 提供）
詹皓晴搭梁恩碩不敵紐西蘭組合　中華隊確定降亞太區二級

而最後一點女雙推出詹皓晴搭配梁恩碩，出戰紐西蘭霍利根（Paige Hourigan）／羅莉芙（Erin Routliffe）組合，帶傷上陣的兩人率先保發，不過第3局還是率先遭破發，接下來紐西蘭女雙連破帶保一口氣拉開到3比1，中華女雙後半段數度與對手戰到「丟士（Deuce）」，卻沒都沒能拿下關鍵分，以1：6丟掉首盤，次盤前兩局一樣各自保發，但寶島女雙依然沒能完全找回狀態，最後苦戰1小時後，再以1：6落敗，中華隊確定1：2不敵紐西蘭，吞下4敗，也確定將降級明年亞太區二級。

「我覺得今天對手真的發揮得非常好，除了本來就拿過大滿貫冠軍的羅莉芙，霍里根也表現得很好，不管是在底線、發球跟前排，我覺得今天她打得很全面，」詹皓晴說道，她也表示其實梁恩碩因為昨天賽事結束後，出現一些疲勞狀況，一直到賽前才確定會登場，「原本其實要改名單的，但因為真的很想拿下勝利，所以最後還是下場比賽，就是盡全力希望能拿下勝利。」

何智仁則表示，對手近期狀況的確相當不錯，他也強調就像先前說的，因為球員們連續幾天賽事下來，已經累積了不少傷勢和疲勞度，甚至在最後一刻都還沒辦法果斷地去決定要讓誰跟皓晴搭雙打，「因為對手的近期的狀況本來就不差，恩碩就是沒有選擇的選擇，因為不想要棄賽，所以也只能硬著頭皮上場，就算只有一點點機會，我們還是想要拚拚看。」

何智仁也坦言，他知道這次中華隊目前在金恩盃的表現，可能不如大家所期望，但除了有很多外在因素，大家也都帶傷上陣全力以赴，所以他也想好好謝謝這批辛苦的選手，謝謝她們這麼努力為中華隊拚戰。

而明天最後一戰將會碰上實力相對比較懸殊的大洋洲，大洋洲目前同樣吞下4連敗，且迄今12點一點未勝，不過何智仁強調不管對手如何，一樣就是把該做的事做好，每一場都會好好認真地打，並竭盡全力為球隊拿下勝利。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

女雙球后謝淑薇出馬仍輸球！中華隊0：3不敵南韓　金恩盃吞2連敗

謝淑薇確定出賽金恩盃！台韓戰排點出爐　女雙球后搭擋葛藍喬安娜

金恩盃／不放棄！詹皓晴／梁恩碩直落二討回顏面　台灣1：2負中國

謝淑薇不打金恩盃首日賽事！中華隊對決中國　詹皓晴等出戰女雙

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生