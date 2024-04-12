吳慷仁隱晦討論黃子佼事件　表態：社會議題交由司法處理

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先前吳慷仁曾於個人社群提到關於「難」字的見解，他今表示：「我覺得那是一種生活中的『難』，大家對於情緒的抒發，所以很多人會在臉書上留一些比較情緒性的字眼，甚至是提出自己的意見，我都覺得很好，可是重點是，如果一件事情已經走到司法，我覺得應該要交給司法、相信司法能夠幫助被害者做出很棒的幫助。」
吳慷仁也呼籲：「大家該罵的也罵了，該唸的也唸了，該發表自己意見的也都發表了，既然都已經有司法介入了，大家對於這個事件除了提供自己輿論的想法之外，對於普世價值跟社會道德觀的想法以外，是不是可以先緩一緩，可以冷靜一點？」並提到現在所說的太多情緒性的字眼，甚至是彼此攻擊，都未必對社會氛圍有幫助。
再談到女友邵雨薇日前赴日留學，吳慷仁則輕鬆帶過，表示雙方有持續聯繫，「我覺得只要照顧好自己，注意安全，畢竟自己過去讀書，我希望她就是可以把工作先放下來，輕輕鬆鬆的，不要關心太多未來工作上的事情。」坦言希望女友好好將書唸好，再回來帶給粉絲更好的作品。
吳慷仁也說：「她好一陣子都很努力的工作，非常努力的工作，工作量不比我少，而且她計畫這個事情滿久的，我覺得她是把它當成一種一半進修、一半放鬆的一種狀態。」
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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