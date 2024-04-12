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吳慷仁隱晦討論黃子佼事件　表態：社會議題交由司法處理

▲吳慷仁出席公開活動，提到近期黃子佼爆出的性醜聞，呼籲大眾用健康的心態去面對受害者。（圖／品牌提供、黃子佼臉書）
▲吳慷仁出席公開活動，提到近期黃子佼爆出的性醜聞，呼籲大眾用健康的心態去面對受害者。（圖／品牌提供、黃子佼臉書）

記者施以慧／綜合報導

新科金馬影帝吳慷仁今（12）日出席保健食品的代言活動，對於先前隱晦發文談論黃子佼事件，他則強調要以健全的心態去看待受害者們，「早期很多這種事件，還有人會檢討被害者，怎麼可以去檢討被害者呢，這也跟現在的網路風氣有關係，發表言論的時候似乎是不用負責的，也看到很多公眾人物發表言論，也要為他們的行為負責。」

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▲。（圖／甲上娛樂提供）
▲吳慷仁在記者會上指出社會不該檢討受害者。（圖／甲上娛樂提供）
面對媒體提問近日社會氛圍，吳慷仁表態最近天災頻傳，同時也呼籲大家不要謾罵與攻擊，認為當天災與困難同時將臨，社會氛圍的確會受到影響，對於先前隱晦發文談論黃子佼事件，他則強調要以健全的心態去看待受害者們，「早期很多這種事件，還有人會檢討被害者，怎麼可以去檢討被害者呢，這也跟現在的網路風氣有關係，發表言論的時候似乎是不用負責的，也看到很多公眾人物發表言論，也要為他們的行為負責。」

先前吳慷仁曾於個人社群提到關於「難」字的見解，他今表示：「我覺得那是一種生活中的『難』，大家對於情緒的抒發，所以很多人會在臉書上留一些比較情緒性的字眼，甚至是提出自己的意見，我都覺得很好，可是重點是，如果一件事情已經走到司法，我覺得應該要交給司法、相信司法能夠幫助被害者做出很棒的幫助。」

▲吳慷仁認為事件就交給司法、相信司法能夠幫助被害者做出很棒的幫助。（圖／甲上娛樂提供）
▲吳慷仁認為事件交給司法、相信司法能夠幫助被害者做出很棒的幫助。（圖／甲上娛樂提供）
吳慷仁也呼籲：「大家該罵的也罵了，該唸的也唸了，該發表自己意見的也都發表了，既然都已經有司法介入了，大家對於這個事件除了提供自己輿論的想法之外，對於普世價值跟社會道德觀的想法以外，是不是可以先緩一緩，可以冷靜一點？」並提到現在所說的太多情緒性的字眼，甚至是彼此攻擊，都未必對社會氛圍有幫助。

再談到女友邵雨薇日前赴日留學，吳慷仁則輕鬆帶過，表示雙方有持續聯繫，「我覺得只要照顧好自己，注意安全，畢竟自己過去讀書，我希望她就是可以把工作先放下來，輕輕鬆鬆的，不要關心太多未來工作上的事情。」坦言希望女友好好將書唸好，再回來帶給粉絲更好的作品。

▲吳慷仁對女友隔空喊話，希望邵雨薇好好放下工作，專心進修。（圖／翻攝自邵雨薇臉書）
▲吳慷仁對女友隔空喊話，希望邵雨薇好好放下工作， 專心進修。（圖／翻攝自邵雨薇臉書）
吳慷仁也說：「她好一陣子都很努力的工作，非常努力的工作，工作量不比我少，而且她計畫這個事情滿久的，我覺得她是把它當成一種一半進修、一半放鬆的一種狀態。」

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