《陰陽師0》導演來台沒見到朋友金城武！老公得奧斯卡：我早知道

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佐藤嗣麻子此次首度來台灣，特地造訪龍山寺、艋舺青山宮，吃了肉粥和刈包，功課做得相當足。她有看到進香團、乩童起駕，許願能拍和台灣相關的奇幻片，「看起來滿有趣！」雖然拿香拜拜時沒特別祈願，但佐藤嗣麻子希望觀眾能跟《陰陽師0》電影想傳遞的主旨一樣，「希望大家能看清事實」。
佐藤嗣麻子透露《陰陽師0》的劇本早在《咒術迴戰》連載前就開始寫，「拜《咒術迴戰》受歡迎所賜，咒術變得有名，我也從中獲利。」導演說「陰陽道」在日本歷史真實存在，自己也花了很多時間做田野調查，會決定拍攝，是因為現在假新聞太多，「到底事實是什麼？經過這麼多年，這個現象都沒改善，假新聞一樣多，網友也都有主觀意識，大家只相信自己看到的東西，跟人吵來吵去。我們電影提到的『咒』是大家的主觀認知，跟思考、思想有關係，就我認知，網路充斥『咒』，我希望能夠讓日本最有名的陰陽師安倍晴明登場，幫我們解開個『咒』」。
《陰陽師0》裡也有很多CG特效，恰巧佐藤嗣麻子的老公山崎貴今年憑藉《哥吉拉-1.0》奪下第96屆奧斯卡「最佳視覺效果」，有跟老公討教過嗎？佐藤嗣麻子表示沒有，也透露奧斯卡開獎前，信心滿滿認為先生會得獎，所以早早就寢，「那時候我在睡覺，我知道他一定會得，我就很安心的睡著了」。
導演透露，《陰陽師0》的劇本於2015年開始撰寫，2020年完成，電影2022年正式開拍，2023年進行後製，在2015年到2020年這段時間，她抽空去學穿和服、學馬術，為了作品不遺餘力。此外，《陰陽師0》有跟台灣特效團隊「Stealthworks taiwan」合作，片中的火龍與水龍，就是台、日分工完成，佐藤嗣麻子對此表示：「非常優秀！」
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