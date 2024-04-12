開賣5分鐘就完售！Fubon Angels李晧禎、南珉貞和李雅英毛巾賣光
富邦悍將商品部在今（12）日開賣三位Fubon Angels啦啦隊韓國外援李晧禎、南珉貞和李雅英的女孩影像應援毛巾，中午在MOMO搶先開賣5分鐘就秒殺售完，現場商品部更有球迷提早來排隊，在開賽前搶購一空。富邦悍將表示，感謝球迷朋友的熱情支持，首波備貨數量破千條皆已完售，第二波將會續追加數量，於4月底前到貨。因應今年各隊都有「外援」加入，李晧禎、南珉貞和李雅英也受到球迷熱烈歡迎，並在主場現身。
記者吳政紘/新北報導
今年中職啦啦隊「外援」不少，富邦悍將有李晧禎、南珉貞和李雅英三位，味全龍隊挖角李多慧，中信兄弟有韓國甜心邊荷律、超級隊長李丹妃，統一獅有日本外援千紘CHIHIRO，希美NOZOMI都來自日本，台鋼雄鷹外援是WING STARS「最強外援」安芝儇，還有朴旻曙MINGO。樂天桃猿是唯一沒有外援，以全本土應戰。
啦啦隊目前也是中職球賽不可缺少的一環，尤其舞蹈、話題等都是球迷追逐的目標，加上球賽的熱度夠，以及「大巨蛋」啟用，讓中職開季就熱鬧滾滾。
富邦悍將表示，因為韓國外援李晧禎、南珉貞和李雅英人氣太高，現場商品部有球迷提早來排隊，在開賽前搶購一空，之後將會繼續「補貨」。