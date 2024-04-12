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打破音樂流派疆界　衛武營國際音樂節4/12-4/21登場

▲衛武營自製音樂節慶「2024衛武營國際音樂節」今年邁入第三屆，策劃7場創新且極富想像力的售票節目與2場免費活動。（圖／衛武營提供）
▲衛武營自製音樂節慶「2024衛武營國際音樂節」今年邁入第三屆，策劃7場創新且極富想像力的售票節目與2場免費活動。（圖／衛武營提供）

記者陳美嘉／高雄報導

衛武營國家藝術文化中心自製音樂節慶「2024衛武營國際音樂節」今年邁入第三屆，由亞洲極具代表性的女性作曲家陳銀淑( Unsuk CHIN )擔任藝術總監，匯聚各國頂尖音樂家與樂團，策劃7場創新且極富想像力的售票節目與2場免費活動，融合新穎與傳統，企圖打破音樂流派的疆界。

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衛武營藝術總監簡文彬表示，透過一系列縱橫古今、跨越文化的精彩節目與觀眾溝通音樂的多樣性及無限可能，是衛武營創辦國際音樂節的初心。今年，除了製作多場風格迥異的節目與演出多首臺灣首演的音樂曲目之外，更邀請到韓國統營國際音樂節室內樂團( Ensemble Tongyeong International Music Festival, Ensemble TIMF )首次登臺演出。

「2024衛武營國際音樂節」藝術總監陳銀淑表示，今年國際音樂節中，臺灣在地音樂家和國際音樂家的合作是非常重要的，很開心可以連續三年組成衛武營當代樂團，也藉由「作曲家徵選計畫」委託新生代的創作者為國際音樂節作曲，非常期待聽到林碩俊《非零即一 的和解》和劉韋志《眾聲喧嘩六:欲望之歌》作品的首次演出。

除了規劃7場精彩的演出節目外，本屆音樂節另有2檔免費活動，4/13舉辦彼得.于特 福許紀錄片放映暨座談會，播放《第七道門》紀錄片與座談，展現當代音樂大師彼得.于 特福許奮而不懈又充滿想像力的一生，而《樂讀里希特》則透過抽象繪畫與當代音樂跨領 域的方式，以德國當代重量級藝術家葛哈.里希特(Gerhard RICHTER 的圖像為視覺基底，搭配電影導演科琳娜.貝爾茲(Corinna BELZ 的編導和作曲家馬庫斯.施密克勒 (Marcus SCHMICKLER 創作音樂所完成長度32分鐘的開拓性電影，讓觀眾「聽」見里希特圖像中的視覺節奏。

「2024衛武營國際音樂節」於4/12至4/21登場，提供多種套票優惠，讓樂迷深刻體驗音樂世界的多樣性，詳細購票優惠與節目資訊可至衛武營官網查詢。

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