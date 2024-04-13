多角化經營！台酒自建化妝品工場　釀酒「副產物」變身精品

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只是，初期台酒美容保養產品都是仰賴委外代工，建立自有品牌，如今採取多角化經營，並看好生技產業發展潛力及商機，台酒公司在2020年底開始於善化啤酒廠內建置化粧品工場，2021年底完工，並在2022年取得化妝品GMP認證，並已能自製生產出多款具特色的經典產品，像是抗皺活膚霜、保濕抗皺精華液、緊緻抗皺眼霜等，還有使用啤酒萃取精華的啤酒花洗沐系列產品，像是啤酒花洗髮精、啤酒花沐浴露等。
台酒公司總經理林士傑表示，根據衛福部公告，化妝品製造場所從今年7月1日起，應依公告的化妝品種類及時程，分階段全面符合GMP，台酒這幾年也逐步輔導、篩選，留下優質的化妝品工廠，並自行建置化妝工場，內採高規格設備，配有10萬等級潔淨室、自動化生產設備、化妝品級純水淨化設備等，還特別招募業界具有豐富經驗的化妝品專業技術人員。
雖然目前台酒生技產品年營業額貢獻還只有3億元，相較本業酒類的233億元及菸品的300億元，占總營業額不到1%，但林士傑說，希望在5至7年內可達到3%，最重要是要先打開市場，包括透過電視購物、台酒通路及客製化訂單，至於超商上架、百貨通路，由於上架、設櫃成本太高，台酒見在仍處於剛發展的規模，還沒辦法擴展到那部分。
目前台灣地區觀光工廠約有20家，台酒不只賣產品，也要搶觀光財，也希望藉由化妝品工場提升善化啤酒文化園區話題性，吸引更多消費者。生產方面，一方面經營自有品牌保養品，創造口碑，一方面爭取客製化訂單及拓展代工業務，要讓百年老字號透過多角化經營，再創高峰。