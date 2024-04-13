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多角化經營！台酒自建化妝品工場　釀酒「副產物」變身精品

▲看好生技產業發展潛力，台酒公司不僅讓釀酒副產品變身精品，更在台南善化啤酒廠成立化妝品工場，2022年取得化妝品GMP認證，開始自己生產，不再委外代工。（圖／記者顏真真攝）
▲看好生技產業發展潛力，台酒公司不僅讓釀酒副產品變身精品，更在台南善化啤酒廠成立化妝品工場，2022年取得化妝品GMP認證，開始自己生產，不再委外代工。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

釀酒「副產品」能變「廢」為寶，搖身變成為保養品中珍貴原料！台灣菸酒公司就將生產酒品製程中所產生產生酒粕、酵母及米糠等副產物，透過菌種篩選、發酵量產及萃取濃縮等生物技術，重新開發成保健食品及美容保養品獨特核心原料，更在台南善化啤酒廠，建置化妝品工場，並於2022年取得化妝品優良製造準則（GMP）認證，開始自己生產，目前1年可貢獻3億元營收，又能創造99%以上的原物料回收利用率。

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台酒公司早在20年前，就將釀酒產生的副產物，像是酒粕、酵母及米糠，運用生物科技技術，發展出「酵母賦活精華」及「米植醇」等專利原料，這兩項原料與「紅酒多酚萃取精華」原料，都已經登錄在INCI國際化粧品原料系統中，並陸續應用開發出保濕抗皺、美白、膠囊、面膜及身體保養等系列產品。

只是，初期台酒美容保養產品都是仰賴委外代工，建立自有品牌，如今採取多角化經營，並看好生技產業發展潛力及商機，台酒公司在2020年底開始於善化啤酒廠內建置化粧品工場，2021年底完工，並在2022年取得化妝品GMP認證，並已能自製生產出多款具特色的經典產品，像是抗皺活膚霜、保濕抗皺精華液、緊緻抗皺眼霜等，還有使用啤酒萃取精華的啤酒花洗沐系列產品，像是啤酒花洗髮精、啤酒花沐浴露等。

▲台酒公司台南善化啤酒廠首創化妝品工場，2022年更取得化妝品GMP認證，開始自己生產，不再委外代工。（圖／記者顏真真攝）
▲台酒公司台南善化啤酒廠首創化妝品工場，2022年更取得化妝品GMP認證，開始自己生產，不再委外代工。（圖／記者顏真真攝）
台酒公司總經理林士傑表示，根據衛福部公告，化妝品製造場所從今年7月1日起，應依公告的化妝品種類及時程，分階段全面符合GMP，台酒這幾年也逐步輔導、篩選，留下優質的化妝品工廠，並自行建置化妝工場，內採高規格設備，配有10萬等級潔淨室、自動化生產設備、化妝品級純水淨化設備等，還特別招募業界具有豐富經驗的化妝品專業技術人員。

雖然目前台酒生技產品年營業額貢獻還只有3億元，相較本業酒類的233億元及菸品的300億元，占總營業額不到1%，但林士傑說，希望在5至7年內可達到3%，最重要是要先打開市場，包括透過電視購物、台酒通路及客製化訂單，至於超商上架、百貨通路，由於上架、設櫃成本太高，台酒見在仍處於剛發展的規模，還沒辦法擴展到那部分。

目前台灣地區觀光工廠約有20家，台酒不只賣產品，也要搶觀光財，也希望藉由化妝品工場提升善化啤酒文化園區話題性，吸引更多消費者。生產方面，一方面經營自有品牌保養品，創造口碑，一方面爭取客製化訂單及拓展代工業務，要讓百年老字號透過多角化經營，再創高峰。

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