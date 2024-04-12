週末嚐美食！高雄英迪格全新「睡到自然醒早午餐」上桌
▲「主餐七選一睡到自然醒早午餐系列」三大菜系共七種口味提供多樣選擇。（圖／記者陳美嘉攝，2024.04.12）
記者
陳美嘉／高雄報導
2024-04-12 22:22:00
高雄英迪格酒店二樓Wok on the Park餐廳，融合海港風情與在地小吃文化，於每日早餐時段提供全自助式餐點、與部分熱食現點現作服務，深受外地遊客及在地居民喜愛。4月13日起每週末11:00-14:00全新推出「主餐七選一睡到自然醒早午餐系列」，四月上市期間特別禮遇房客早餐升等早午餐免加價；同時，為回饋英迪格好友及在地鄰里，凡姓名有「英」、「迪」、「格」其中一字，或居住地戶籍地為高雄市的市民，憑身份證即可享第二份主餐半價之優惠。
「主餐七選一睡到自然醒 早午餐系列」由主廚率領廚房團隊，以西式料理出發、結合法餐精神與中餐元素，端出令人驚豔的美味料理。其中主廚推薦「厚片填心」是厚片土司以法國鮮奶油浸泡，沾取特調法式薄餅麵漿酥炸而成，內餡有松露野菇、皮蛋肉鬆及紹興犇豆乳三種口味，一口咬下外皮酥脆，內餡軟嫩飽口滿足，是不能錯過的創意料理。 ▲高雄英迪格酒店二樓Wok on the Park餐廳4月13日起每週末11:00-14:00全新推出「主餐七選一睡到自然醒早午餐系列」。（圖／記者陳美嘉攝，2024.04.12） 「鑄鐵芝心」則是以耗時八小時反覆熬煮、不添加一滴水的法式洋蔥湯成為招牌必點菜色，鑄鐵鍋呈盤上桌保持最佳食用熱度，搭配法棍蘸取飽滿的芝心起司與焦糖洋蔥，入口脣齒繚繞濃郁香氣，另外提供濃郁白醬松露野菇、粉紅醬番茄燉雞口味共三個品項；喜愛米飯類的饕客也不能錯過「烏溜溜水噹噹炒飯」，食材嚴選鮮甜Q彈的阿根廷大魷魚及魚卵熱情登場，炒飯鑊氣十足墨魚米飯粒粒分明，中西融合的獨特海味讓高雄海港印象深植味蕾。 ▲點選主餐即享半自助式餐點無限量供應，還有精選咖啡、茶及主廚特製甜品。（圖／記者陳美嘉攝，2024.04.12）
以上三大菜系共七種口味提供多樣選擇，每人每套售價680元(另計一成服務費)，點選主餐即享半自助式餐點無限量供應，還有精選咖啡、茶及主廚特製甜品，每人每套售價680元(另計一成服務費)。