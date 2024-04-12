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創意私房金流全揭露！兩年狂收3000萬　區塊鏈專家：本週還在轉帳

▲台灣區塊鏈專家、加密貨幣交易所XREX，今（12）日發布一份金流分析調查報告，指出自2021年11月底起，光是虛擬貨幣的收入，「創意私房」就高達89.4萬泰達幣（USDT），約等於新台幣2800多萬元，且就在本週的4月10日，都還有轉帳記錄，讓人毛骨悚然。（圖／擷取自Pixabay）
▲台灣區塊鏈專家、加密貨幣交易所XREX，今（12）日發布一份金流分析調查報告，指出自2021年11月底起，光是虛擬貨幣的收入，「創意私房」就高達89.4萬泰達幣（USDT），約等於新台幣2800多萬元，且就在本週的4月10日，都還有轉帳記錄，讓人毛骨悚然。（圖／擷取自Pixabay）

記者倪浩軒/綜合報導

藝人黃子佼近日捲入性侵、購買號稱「台版N號房」違法論壇「創意私房」的偷拍影片風波中，台灣區塊鏈專家、加密貨幣交易所XREX，今（12）日發布一份金流分析調查報告，指出自2021年11月底起，光是虛擬貨幣的收入，「創意私房」就高達89.4萬泰達幣（USDT），約等於新台幣2800多萬元，且就在本週的4月10日，都還有轉帳記錄，讓人毛骨悚然。

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台灣區塊鏈專家、加密貨幣交易所XREX共同創辦人暨集團執行長黃耀文，今日在臉書發文透露，XREX發表了一份重磅金流分析報告，揭露台版N號房「創意私房」的4個錢包的區塊鏈金流，以MistTrack、Arkham、BitQuery和OKLin等區塊鏈分析與幣流可視化工具，追查「創意私房」金流的上下游關係。

黃耀文強調，過去很多人認為只要金流進入到加密貨幣就是一個斷點，但是，其實可以從技術上解決這個問題，甚至在傳統調查網域遇到阻礙時，轉往區塊鏈上追查，可以發現更多蛛絲馬跡，讓不法分子現蹤。

根據XREX揭露的「創意私房」4個錢包金流，可以看到自2021年11月底至2024年4月，4個錢包的金流往來便十分頻繁，累積交易筆數逾3200次，共收款89.4萬泰達幣（USDT），約等於新台幣2800多萬元。

更讓人毛骨悚然的是，最近一次交易紀錄發生在4月10日，當時黃子佼案件早已在全台灣社會沸沸揚揚，但「創意私房」仍然有會員在進行交易。

黃耀文表示，已將完整報告提供給執法單位，包括使用的區塊鏈分析工具、分析證據的邏輯與流程、可能實際掌握「創意私房」款項控制的錢包、可能的「上游」會員錢包、可能的「下游」實際受益者、可追查「創意私房」相關錢包整理，希望能藉此追出「創意私房」的主事者與利益相關人。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
 

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