創意私房金流全揭露！兩年狂收3000萬　區塊鏈專家：本週還在轉帳

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黃耀文強調，過去很多人認為只要金流進入到加密貨幣就是一個斷點，但是，其實可以從技術上解決這個問題，甚至在傳統調查網域遇到阻礙時，轉往區塊鏈上追查，可以發現更多蛛絲馬跡，讓不法分子現蹤。
根據XREX揭露的「創意私房」4個錢包金流，可以看到自2021年11月底至2024年4月，4個錢包的金流往來便十分頻繁，累積交易筆數逾3200次，共收款89.4萬泰達幣（USDT），約等於新台幣2800多萬元。
更讓人毛骨悚然的是，最近一次交易紀錄發生在4月10日，當時黃子佼案件早已在全台灣社會沸沸揚揚，但「創意私房」仍然有會員在進行交易。
黃耀文表示，已將完整報告提供給執法單位，包括使用的區塊鏈分析工具、分析證據的邏輯與流程、可能實際掌握「創意私房」款項控制的錢包、可能的「上游」會員錢包、可能的「下游」實際受益者、可追查「創意私房」相關錢包整理，希望能藉此追出「創意私房」的主事者與利益相關人。
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