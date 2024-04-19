名家論壇》泰華眼裡的泰國／泰國街頭的特殊風景：摩托計程車

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與傳統的計程車相比，這些摩托車的計程服務更加便利和快速。它們可以在狹窄的巷道和擁擠的交通中輕鬆穿梭，為乘客提供了一種獨特的出行體驗。不僅如此，摩托計程車的價格通常也比汽車計程車更經濟實惠，這使得它成為了許多人的首選交通工具之一。
大家可能好奇他們到底是如何運作的。在泰文中，你可以簡單地叫他們為「Win」。這個名字並不是指贏得比賽的意思，而是指循環的意思。因為他們的運作方式就像一個循環。他們會擁有一個像白板的東西，上面會標著號碼。當有人要載客時，他們會拿走自己的號碼或將其擦除。然後騎著摩托車出發。當完成載客後，他們會將號碼放回原位，然後繼續這樣循環運作。
他們其實是有跟政府登記的，包括司機的身份和所在區域。政府設定了規定，司機只能在特定區域內提供服務，不能跨區域載客。這樣的安排是為了避免與當地其他司機產生衝突。
對於摩托計程車司機的數量和薪資情況，我曾經詢問過他們或參考了一些資料。在需求較高的巷子或區域，可能會有大量的摩托計程車運營。在繁忙的上下班時間，一條巷子上可能會有超過150至200台摩托車在運行。你可以看到人們在排隊等待著搭乘，雖然這並非是排隊等候新開的手搖飲料店，但卻是等待搭乘摩托計程車。
他們的收入通常是每趟至少10塊錢，一般情況下，一趟的價格不會超過30塊錢，但在觀光區，價格可能會從50塊錢起跳。在繁忙的時候，他們可能一天要執行一兩百趟的任務。
另外要使用到這個摩托車的另一個原因就是，泰國的巷子其實不像台灣是都通在一起，泰國的巷子大多都死路，只能往回走，不會通到別的地方去，所以摩托計程車就會很好用，有些巷子巷口會有他們的基地在，有些在巷子裡面也會有，有些巷子是沒有的，那就會很麻煩，因為你就很難叫到車，你就要等到他們騎過來，才可以攔下來，有時候很好玩的就是，車上是有客人的，但你可以先叫他，他會跟你點頭，代表說他等一下送完這個客人，就回來接你的意思，你或許會好奇，那如果遇到其他攔他的人呢？基本上他們的原則就是要接他先點頭的人，我遇過的都能守信用，反而是客人常常攔到其他車就走了。
如果問摩托計程車是否危險，實際上不能說完全沒有風險。儘管如此，我個人在搭乘時並未遇到過重大的交通事故，最多可能是膝蓋輕微碰撞到附近的車輛。然而，許多人可能會注意到，乘客通常不戴安全帽，這是否合法？這個問題其實很值得探討，我們可以在下一篇文章中談論。事實上，泰國的摩托計程車有許多有趣的方面值得探討。
●作者：泰華眼裡的泰國／台裔泰國人，長住於曼谷，平日教授泰語、翻譯泰劇，經營「泰華眼裡的泰國Taihua Lin」臉書粉絲團
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