新北國中生割喉案！乾妹疑下指導棋又嗆同學滾開、被列殺人共犯
去年12月間，新北市發生國中生割喉案，當時楊姓男學生因制止同校林姓女同學聊天，遭林女的郭姓「乾哥」持彈簧刀割喉致死，而當下林女雖未動手，但卻全程冷眼旁觀，甚至疑似對郭男下指導棋，並嗆聲前來制止的同學，因此也涉及殺人罪。案經新北地院少年法庭調查後，本月12日，林女及郭男被依殺人罪嫌，移送新北地檢署偵辦，檢方向少年法庭聲押禁見獲准。
記者林盈君／綜合報導
據了解，案件發生後，因林女及郭男均涉殺人重罪，且有皆有逃亡、串證之虞，遭裁定收押禁見於台北少年觀護所，經過3個多月來的調查，新北地院少年法庭於上月間，以2人涉犯殺人重罪，且且犯案時皆已滿14歲，因此依少年事件處理法規定，裁定移由新北檢偵辦。
而林女被列涉及殺人罪原因，在於事發當下，她疑似對「乾哥」郭男下指導棋，且衝突時她竟冷眼旁觀，甚至喝斥前來阻止衝突的的其他同學。死者楊姓男學生家屬，透過前板橋市民代表石一佑發出聲明，指出案發至今心情依然悲痛，怒斥郭、林2人犯後毫無悔意，希望檢方偵結時求處重刑。
※【NOWnews 今日新聞
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