台南3歲女童走斑馬線遭撞死！肇事女駕駛「獲判緩刑」理由曝光
去年5月間，台南發生3歲女童遭汽車撞擊死亡案，當時3歲余姓女童與母親走斑馬線過馬路，遭杜姓女子開車左轉撞上，女童當場死亡、母親重傷送醫，肇事的杜女被檢方依法起訴，後續杜女與女童家屬達成和解，台南地院考量雙方已和解，因此判有期徒刑2年、緩刑5年，可上訴。
記者林盈君／綜合報導
據了解，去年5月8日上午9時許，杜女駕駛車輛於北區忠義路北向車道、成功路口左轉時，撞上正在行人穿越道過馬路的余姓女童與母親，女童當場傷重不治，母親重傷送醫搶救，案件引發社會輿論。案經台南地院審理，考量杜女坦認犯行，且與被害者家屬達成調解，家屬也希望案件可以告一段落，加上杜女沒有前科，符合緩刑要件。
台南地院因此依過失致人於死罪，判杜女有期徒刑2年、緩刑5年，緩刑期間需提供240小時義務勞務，以及接受法治教育3場次；另對女童母親涉及過失傷害部分，因辯論終結前已撤回告訴，諭知不受理。
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