台股頻刷歷史新高！週線連8紅　Q2展望佳、留意高檔區間整理

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PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪指出，清明過後台股表現續強甚至頻創新高，且電子指數均線維持多頭排列，預料偏多格局仍可持續，且隨著重量級法說將陸續登場，特別是下週的晶圓龍頭大廠對於第二季的營運展望，更為產業的重要參考指標，目前市場預期晶圓龍頭大廠受惠AI晶片需求強勁，海外擴廠動作持續，法說會上釋出正面訊號機率大。
黃新迪認為，不論是AI、先進製程的展望都相當樂觀，第二季科技股展望依舊看好，惟須留意大盤指數已來到相對高檔且評價面偏高，且在電價調漲之下，恐使部分公司的營運成本上升，第二季指數要出現指數持續大漲較為不易，預期轉為區間整理機率較高，並將以個股表現為主。
針對美國降息預期方面，黃新迪分析，美國3月消費者物價指數(CPI)年增3.5%，核心CPI年增3.8%，雙雙高於市場預期，在通膨數據已經連續三個月高於預期之下，可能導致聯準會將降息預期推遲到7月或更晚，加上近期通膨較為黏滯，下行幅度恐有限，利率期貨市場隱含6月降息一碼機率降至20%以下，比一個月前的八成下降許多，在此環境下市場可能回歸基本面，不過年內降息仍在預期之內。
就類股佈局與操作上，黃新迪認為，目前的布局仍以科技AI相關為主軸，但因為台股評價面已高，建議獲利了結評價面高之個股，汰弱留強，並於拉回時尋找評價面合理且具有成長動能之AI類股，同時增持高殖利率個股部位；配置上可聚焦半導體、封測、半導體設備等，特別是看好AI滲透率提升持續帶動下游裝置需求，且規格大幅提升及產能開出，將推升相關晶片成長加速，包括半導體供應商、電子零組件、板卡及系統廠等可望受惠。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。