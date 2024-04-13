大甲媽祖回鑾爆衝突！彰化行程延宕3小時 信眾與抬轎員險大亂鬥
台中大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境回鑾，本月13日凌晨，鑾轎返程行經彰化市大埔路時，因熱情信眾等著躦轎腳，導致行程延宕約3小時，之後經過中山路段時，現場有信眾疑似不耐久候，想接近鑾轎卻與抬轎人員發生推擠，進而引發口角衝突，場面一度失控，所幸現場維安的警力隨即介入、強勢排除，雙方也在警方勸說下逐漸冷靜，媽祖鑾轎也警方護送下，於清晨4時許順利離開彰化市區。
記者林盈君／綜合報導
據了解，當時大甲媽祖鑾轎返程時，行經彰化市中山路段、行程已延誤3小時，有民眾不耐久候想接近鑾轎，與抬轎人員發生推擠與口角，雙方於現場大聲叫囂互嗆，所幸現場警力強勢介入排除紛爭，並耐心勸說雙方冷靜，因此現場未發生肢體衝突，之後媽祖鑾轎於清晨4時許，在警方及縣長王惠美等人扶轎送駕，平安踏出彰化抵達台中。
大甲鎮瀾宮媽祖遶境，為全台一大宗教盛事，每年都有非常多的信眾參與活動，因此警方也呼籲民眾，保持冷靜、切勿推擠拉扯，並注意自身安全。
※【NOWnews 今日新聞
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