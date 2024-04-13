「台灣卓越印刷設計展」一鳴驚人　奪美國繆思設計大獎金獎殊榮

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「台灣金印獎專區—2023獲獎精選」透過第17屆金印獎實體作品展出，讓更多民眾接觸國內優秀印刷業者及背後具備的堅強印刷工業技術，同時加強推廣金印獎獎項品牌知名度；「印刷主題區」不同焦點主題呈現印刷產業多元化的型態與技術樣貌，有政策趨勢淨零減碳的擁抱低碳區，同時也展出最新數位印刷技術。
「亞洲卓越設計邀請展區」則由AAD亞洲視覺藝術交流平台邀請來自日本、香港、韓國、新加坡、馬來西亞、泰國、台灣、中國的9位設計師，與高雄在地獨立服裝品牌IDENTITY STUDIO合作，以印刷設計加值為核心，共同創造出8件服裝作品，以視覺圖像融合服裝設計作為跨域對話的載體，呈現台灣數位印刷技術在平面紙張與織品材質的美學維度，重新構築設計與人之間的豐富可能性。
「跨界交流論壇—印刷設計交流對話」透過交流論壇串聯參展團隊、設計與印刷、台灣與東南亞，促成交流對話，區分三大主題18位講者，從紙張、軟包材、油墨、特殊印刷、後加工工藝、設計等為出發點，揉合媒材、印刷與設計，開啟不同的想像與發現。
這次獲得的「繆思設計大獎」是全球創意設計領域最具影響力的國際獎項之一，由歷史悠久的美國國際設計獎項協會（International Awards Associate, IAA）在2015年開始主辦，為卓越提供全新的評估標準，藉此來表彰、促進和鼓勵創造力，2023台灣卓越印刷設計展開展後甚獲各界好評，更躍上國際獲設計大獎肯定，未來產業發展署將持續透過活動辦理，藉此展現台灣的卓越印刷設計能量，激發新的跨域技術交流合作機會，推動印刷跨領域技術的創新發展。