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「台灣卓越印刷設計展」一鳴驚人　奪美國繆思設計大獎金獎殊榮

▲全台首創的台灣卓越印刷設計展在駁二舉辦。（圖／財團法人印刷創新科技研究發展中心提供）
▲全台首創的台灣卓越印刷設計展在駁二舉辦。（圖／財團法人印刷創新科技研究發展中心提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2024美國繆思設計大獎（MUSE Design Awards）第一季結果近日出爐，由經濟部產業發展署、台灣區印刷暨機器材料公會共同主辦的2023年首屆「台灣卓越印刷設計展」一鳴驚人，榮獲「概念設計展覽與活動類」金獎殊榮。今年度將以全新主題展覽規劃第二屆2024台灣卓越印刷設計展，預計11月9日至17日在駁二藝術特區登場。

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台灣卓越印刷設計展為全台首創的印刷設計特展，匯聚國內卓越印刷品牌，以印刷設計加值為核心，呈現產業精湛技術與發展趨勢。執行單位財團法人印刷創新科技研究發展中心董事長陳正剛與高雄市印刷商業同業公會理事長林伯瑜表示，今年展覽單元涵蓋「台灣金印獎專區—2023獲獎精選」、「印刷主題區」、「亞洲卓越設計邀請展區—體現國際設計跨域交流」、「跨界交流論壇—印刷設計交流對話」等四大主題，並攜手AAD亞洲視覺交流藝術平台執行長陳育民及鮮奇樂整合行銷公司為高雄設計創意軟實力走出新高度。

▲「台灣卓越印刷設計展」以「印刻美好生活」為主題號召，規劃六大單元，展現台灣印刷產業巨大的量能。（圖／記者陳美嘉翻攝）
▲2023年首屆「台灣卓越印刷設計展」一鳴驚人，榮獲2024美國繆思設計大獎「概念設計展覽與活動類」金獎殊榮。（資料照／記者陳美嘉翻攝）
「台灣金印獎專區—2023獲獎精選」透過第17屆金印獎實體作品展出，讓更多民眾接觸國內優秀印刷業者及背後具備的堅強印刷工業技術，同時加強推廣金印獎獎項品牌知名度；「印刷主題區」不同焦點主題呈現印刷產業多元化的型態與技術樣貌，有政策趨勢淨零減碳的擁抱低碳區，同時也展出最新數位印刷技術。

「亞洲卓越設計邀請展區」則由AAD亞洲視覺藝術交流平台邀請來自日本、香港、韓國、新加坡、馬來西亞、泰國、台灣、中國的9位設計師，與高雄在地獨立服裝品牌IDENTITY STUDIO合作，以印刷設計加值為核心，共同創造出8件服裝作品，以視覺圖像融合服裝設計作為跨域對話的載體，呈現台灣數位印刷技術在平面紙張與織品材質的美學維度，重新構築設計與人之間的豐富可能性。

「跨界交流論壇—印刷設計交流對話」透過交流論壇串聯參展團隊、設計與印刷、台灣與東南亞，促成交流對話，區分三大主題18位講者，從紙張、軟包材、油墨、特殊印刷、後加工工藝、設計等為出發點，揉合媒材、印刷與設計，開啟不同的想像與發現。

這次獲得的「繆思設計大獎」是全球創意設計領域最具影響力的國際獎項之一，由歷史悠久的美國國際設計獎項協會（International Awards Associate, IAA）在2015年開始主辦，為卓越提供全新的評估標準，藉此來表彰、促進和鼓勵創造力，2023台灣卓越印刷設計展開展後甚獲各界好評，更躍上國際獲設計大獎肯定，未來產業發展署將持續透過活動辦理，藉此展現台灣的卓越印刷設計能量，激發新的跨域技術交流合作機會，推動印刷跨領域技術的創新發展。

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