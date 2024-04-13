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未成年人合意性交無刑責？「各年齡層責任」曝　苗博雅製3圖解析

▲近期未成年遭性騷、性侵爭議頻傳，台北市議員苗博雅自製3張圖表解析「性交法律責任」。（圖／翻攝自苗博雅YT）
▲近期未成年遭性騷、性侵爭議頻傳，台北市議員苗博雅自製3張圖表解析「性交法律責任」。（圖／翻攝自苗博雅YT）

記者孫唯容／綜合報導

近期未成年遭性騷、性侵爭議頻傳，藝人黃子佼涉購買性影像，又被K小姐控在未成年時遭性侵，知名實況主「亞洲統神」張嘉航對此表示「沒那麼嚴重」，還脫口「我也想X未成年啊」雙雙遭輿論撻伐。台北市議員苗博雅不只幫統神「感化教育」，讓他最終認錯，還自製3張圖表解析「性交法律責任」。

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▲（圖／翻攝苗博雅臉書）
▲性交法律責任解析。（圖／翻攝苗博雅臉書）
苗博雅指出，第一，「非合意」性行為，無論對方年齡，通通不合法；第二，「合意」性行為對象如果「未成年」，必須瞭解不同年齡相對應的刑責。統神說「沒那麼嚴重」、「網路上很多人在Ｘ未成年，如果Ｘ了別人女兒就賠錢就是那麼簡單。」是錯誤的資訊，因為「未成年」範圍包括0歲以上到未滿18歲，不同年齡有不同的法規。

▲（圖／翻攝苗博雅臉書）
▲不同年齡性交法律責任。（圖／翻攝苗博雅臉書）
苗博雅進一步說明，未成年的範圍介於0歲以上、未滿18歲，「未成年合意性行為」的刑責共有3項區別。首先，成年人與0歲～未滿14歲發生性行為，將處3～10年有期徒刑，不能緩起訴，不能易科罰金。第二，成年人跟14歲～未滿16歲發生性行為，最重7年有期徒刑，不能易科罰金。第三，成年人跟16歲～未滿18歲發生「有對價關係」的性行為，最重3年有期徒刑，或最高10萬罰金。苗博雅也強調，以上都是「合意」的法律規定。

▲兒少性影像法律責任。（圖／翻攝苗博雅臉書）
▲兒少性影像法律責任。（圖／翻攝苗博雅臉書）
苗博雅也解析「看影片」「拍影片」有何不同責任：

❶ 拍攝、製造兒少性影像

●1至7年有期徒刑，不能易科罰金

●如果有招募、引誘等，3至10年有期徒刑，可以再罰最高300萬罰金

●如果有強暴、脅迫等違反意願，7年以上有期徒刑，可以再罰最高500萬罰金

●如果靠影像營利，再加重1/2

❷ 上傳、散佈偷拍的兒少性影像

●1至7年有期徒刑，可以再罰最高500萬

●如果靠影像營利，再加重1/2

❸ 如果無正當理由持有兒少性影像

●1年以下有期徒刑

最後，苗博雅也強調，「阿航說『黃子佼其實沒那麼嚴重』，這也是錯的」，請大家「不觀看、不下載、不分享、不購買非法偷拍外流的私密影像」，提醒身邊的朋友，保護自己，保護他人，讓臺灣成為一個小朋友可以好好長大的國家。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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