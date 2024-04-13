未成年人合意性交無刑責？「各年齡層責任」曝　苗博雅製3圖解析

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苗博雅進一步說明，未成年的範圍介於0歲以上、未滿18歲，「未成年合意性行為」的刑責共有3項區別。首先，成年人與0歲～未滿14歲發生性行為，將處3～10年有期徒刑，不能緩起訴，不能易科罰金。第二，成年人跟14歲～未滿16歲發生性行為，最重7年有期徒刑，不能易科罰金。第三，成年人跟16歲～未滿18歲發生「有對價關係」的性行為，最重3年有期徒刑，或最高10萬罰金。苗博雅也強調，以上都是「合意」的法律規定。
苗博雅也解析「看影片」「拍影片」有何不同責任：
❶ 拍攝、製造兒少性影像
●1至7年有期徒刑，不能易科罰金
●如果有招募、引誘等，3至10年有期徒刑，可以再罰最高300萬罰金
●如果有強暴、脅迫等違反意願，7年以上有期徒刑，可以再罰最高500萬罰金
●如果靠影像營利，再加重1/2
❷ 上傳、散佈偷拍的兒少性影像
●1至7年有期徒刑，可以再罰最高500萬
●如果靠影像營利，再加重1/2
❸ 如果無正當理由持有兒少性影像
●1年以下有期徒刑
最後，苗博雅也強調，「阿航說『黃子佼其實沒那麼嚴重』，這也是錯的」，請大家「不觀看、不下載、不分享、不購買非法偷拍外流的私密影像」，提醒身邊的朋友，保護自己，保護他人，讓臺灣成為一個小朋友可以好好長大的國家。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110