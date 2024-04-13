溪山里最新水質檢測「大腸桿菌值仍偏高」 北市府設5緊急取水站
台北士林區溪山里爆出超過20戶居民上吐下瀉的情況，經調查發現，與當地自設水源水質不佳有關。北水處今（13）日公布最新檢測數據，在溪山里水源處及溪山實驗國小的採檢數值中，大腸桿菌群數值為仍不符合飲用水標準，因此北水處派遣專業人員協助該系統進行加藥消毒，為緊急提供民眾乾淨的自來水，北水處也於5處地點設置緊急取水站。
記者王德蓉／綜合報導
北水處表示，關於近日台北市士林區溪山里自設水源系統發生疑似水質不佳事件，4月8日接獲里長通報後，台北市長蔣萬安即指示北水處派員至溪山里自設水源系統協助進行採樣檢測水質，檢驗結果大腸桿菌群數值偏高（3900MPN/100ml，以下同），故隨即請里長轉知里民暫時不能飲用，並提供自來水取水站，以供里民使用，北水處4月10日再前往採樣檢測，結果大腸桿菌群數值已略有下降（1700）。
北水處指出，4月12日再進行追蹤，檢測結果大腸桿菌群數值為2400，仍偏高。當日另增加溪山里水源系統採樣2處及溪山實驗國民小學，水源2處分別為5800（天溪二橋）及1400（帕米爾公園），另溪山實驗國民小學雖經過紫外線消毒，其大腸桿菌群數值為86，仍不符合飲用水標準。北水處於今派遣專業人員協助該系統進行加藥消毒，以維民眾用水安全。
北水處說明，士林區溪山里居民日常用水並非使用自來水系統，而是當地居民自行成立供水組織所自設水源系統，平常自行管理，供水是取自未經加藥消毒處理的山泉水，此次地震可能遭受汙染，故有大腸桿菌群過高的情況。為緊急提供民眾乾淨的自來水，北水處已於至善路3段76號旁公車站牌旁、溪山里辦公處、聖人橋頭平台、溪山國小門口、校內廣場5處地點設置緊急取水站，以提供里民使用。