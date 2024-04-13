表決不投票！年改復議案綠指變小藍 柯文哲反嗆：很荒謬！
立法院院會昨日上演表決大戰，國民黨團發起甲動，試圖否決掉民進黨團提出的軍公教退休金相關復議案。三案進行表決，卻連續三次出現平手狀況。最後立法院長韓國瑜以主席裁決權投下反對，民眾黨立委雖然在議場，卻無人投票，引發綠營不滿，痛批民眾黨不演了，變成小藍。針對民進黨質疑藍白「聯手反年改」，民眾黨主席柯文哲今（13）日反嗆，「很荒謬！」，喊冤說「跑票一大堆都不來！投票結果怪民眾黨，自己都跑票，結果再來怪第三者。」
記者呂炯昌／新北報導
民眾黨今日在新莊舉辦2天一夜共識營，媒體詢問民進黨質疑之前柯文哲都是「挺年改」，但民眾黨立委沒有針對這個議題表態，最後表決結果被民進黨認為「聯手反年改」。柯文哲回應說，昨天那件事情覺得「很荒謬」，年金改革是藍綠兩黨20幾年累積下來的共業，不去解決問題，反而去做政治操作。
柯文哲回應說，「昨天最好笑是兩個黨都在夾擊，跑票一大堆都不來！柯建銘總召都不來，投票結果在怪民眾黨，你們兩邊都在甲級動員，自己都跑票，投票結果再來怪第三者，太奇怪了。」
柯文哲坦言，投票態度的確有事先討論過，要有具體解決辦法，吵來吵去沒辦法，「希望在520後，賴清德該做的要做，每天在表決吵來吵去也沒有解決問題。」