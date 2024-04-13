全台13家頂級飯店與租車平台共組菁鑽聯盟　推優惠與獨家好禮

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曾慶欑表強調，聯盟會員每個月都會輪流到各會員飯店開會，由各飯店總經理等專業經理人出席及研討。「菁鑽聯盟」包括基隆、台北、台中長榮桂冠酒店、嘉義長榮文苑酒店、台南台糖長榮酒店、宜蘭麗翔酒店連鎖（礁溪館）、花蓮遠雄悅來大飯店、台東娜路灣大酒店、台北凱達大飯店、苗栗泰安觀止溫泉會館、雲林劍湖山渡假大飯店、台南趣淘漫旅、高雄鈞怡大飯店及格上租車。
日前聯盟會員齊聚「花蓮遠雄悅來大飯店」開會，飯店是一座依著太平洋建立的英國維多利亞宮廷式建築，為遠雄企業團首度跨入休閒事業領域的世界級景觀飯店；飯店位於海拔220公尺海岸山脈北端，占地面積十餘公頃，依山傍海擁有得天獨厚的美景，包括「山、海、夜、日出、月光海」等五大景色，帶給旅客絕美的視覺饗宴；近觀木瓜溪，遠眺中央山脈及花蓮市，湛藍的太平洋就在眼前，與占地40公頃的花蓮遠雄海洋公園為伴，處處皆是大自然的蹤跡。站在遠雄悅來大飯店可說是「花東縱谷盡收眼底，太平洋海一覽無遺」。
花蓮遠雄悅來大飯店攜手聯盟業者共同推出的「菁鑽聯盟-聯合貴賓券」，讓旅客能以最優惠每券$3,999的價格，就能暢遊全台各地的頂級飯店住宿，並享用美食及交通服務；且除優質住宿外，還能享受各飯店提供的獨家加碼好禮，包括加送早餐、下午茶、假日不加價、升等房型，加贈伴手禮、活動遊程等額外優惠。
現在只要在菁鑽聯盟的官網購票，即買即用，馬上就能以最低只要$3,999的價格，享有優質的交通服務及住宿環境跟各種的獨家優惠，在官網上也規劃分享了各地區的旅遊心得及必遊景點推薦，旅客可以跟著達人體驗一趟各地值得一遊的風土民情，或是規劃自己心中的最佳遊程。