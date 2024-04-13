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藍又時疑是MeToo受害者！凌晨發文暗罵黃子佼：我有權說話

▲藝人藍又時12日凌晨崩潰發文，暗指自己也是MeToo的受害者，引起外界關注。（圖／藍又時 Shadya 臉書）
▲藝人藍又時12日凌晨崩潰發文，暗指自己也是MeToo的受害者，引起外界關注。（圖／藍又時 Shadya 臉書）

記者施以慧／綜合報導

黃子佼近期的醜聞風波引起社會極大的關注，從MeToo議題，再到持有未成年非法影片，惡劣事蹟佔滿新聞版面，歌手藍又時連日對這起案件發表看法，但昨（12）日凌晨卻在臉書上情緒崩潰，暗指自己也曾是MeToo的受害者。

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藍又時得貼文中Hashtag標註「MeToo」，雖然全文並未明指事發經過，但有透露：「我的確是有權說話的那個身份，有些人，真是比那個他（黃子佼），更可怕。」引來許多網友關注。

▲藍又時崩潰發文，引來網友關注
▲藍又時崩潰發文，指出自己有權說話，卻遺憾表示自己太過渺小。（圖／藍又時 Shadya 臉書）
藍又時更表態，原本已經決定勇敢公開，但又因「殘忍理由」而不得不放棄：「對不起..一個人真的太渺小也太單薄了，我願犧牲求他人安好，但訴求無處求，訴求一但（旦）達不到，犧牲便毫無意義。受害者，永遠都在受害著。只不過有的能被平反，有的卻只能永遠沈沈睡去。」

▲藍又時語重心長的說自己深深經歷過，並要粉絲們好好保護自己。（
▲藍又時語重心長的說自己深深經歷過，並要粉絲們好好保護自己。（圖／藍又時 Shadya 臉書）
事實上，藍又時11日就已經發文坦承想「做對的事」，後續卻又閉口不談，最後只表態有戰的野心，但手無寸鐵，讓粉絲相當心疼，還提到其實有很多人都比黃子佼還要可怕，「潘朵拉的盒子，竟會是誰開誰死，而兇手偏偏永遠不去打開它。有些人，真是比那個他（黃子佼），更可怕。」，並語重心長的說自己深深經歷過，並要粉絲們好好保護自己，讓外界產生許多猜測。

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