藍又時疑是MeToo受害者！凌晨發文暗罵黃子佼：我有權說話

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藍又時更表態，原本已經決定勇敢公開，但又因「殘忍理由」而不得不放棄：「對不起..一個人真的太渺小也太單薄了，我願犧牲求他人安好，但訴求無處求，訴求一但（旦）達不到，犧牲便毫無意義。受害者，永遠都在受害著。只不過有的能被平反，有的卻只能永遠沈沈睡去。」
事實上，藍又時11日就已經發文坦承想「做對的事」，後續卻又閉口不談，最後只表態有戰的野心，但手無寸鐵，讓粉絲相當心疼，還提到其實有很多人都比黃子佼還要可怕，「潘朵拉的盒子，竟會是誰開誰死，而兇手偏偏永遠不去打開它。有些人，真是比那個他（黃子佼），更可怕。」，並語重心長的說自己深深經歷過，並要粉絲們好好保護自己，讓外界產生許多猜測。
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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