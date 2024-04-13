烏克蘭很可能於今年輸掉戰爭！前英軍指揮官：他們開始覺得贏不了

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巴倫斯指出，俄軍正以五比一的彈藥優勢在前線戰鬥，並通過各類新型武器提升了部隊的戰力，包括新型FAB滑翔炸彈，配有GPS導引系統、彈出式機翼、搭載1500公斤高性能炸藥，對烏克蘭的防禦造成嚴重打擊。
巴倫斯認為，俄羅斯今年夏季進攻目標不僅是取得小幅進展，更可能會試圖突破烏克蘭的防線。由於兩軍接壤的前線如此之長，烏克蘭必須猜測下一步俄羅斯要攻擊何處，但想要進行全面的防禦，實際上非常困難。
皇家聯合軍事研究所（RUSI）的專家沃特林（Jack Watling）指出，烏克蘭很可能將失去陣地，真正的問題是有多少城市會受到影響？沃特林認為烏克蘭第二大城哈爾科夫、過去戰事最激烈的烏東頓巴斯，烏克蘭南部城市札波羅熱，都有可能是俄羅斯軍隊的主要目標。
沃特林指出，俄羅斯部隊的戰略企圖最終其實不是佔領土地，而是摧毀烏克蘭的鬥志，讓西方國家相信這場戰爭已經沒有懸念，而中止對烏克蘭的支持。
不過，巴倫斯和沃特林都認為，即使俄羅斯取得進展，也不太可能獲得一場「決定性的勝仗」來結束戰爭。然而，只要戰事轉向對俄羅斯有利，俄羅斯總統蒲亭就可以賭西方國家放棄支援烏克蘭，屆時就可能迎來真正的結局。巴倫斯表示，蒲亭就像是牌桌上的玩家，他無意放棄這場賽事，並將籌碼押注在西方國家會比他先放棄，而最終，蒲亭有可能證明自己是對的。