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烏克蘭很可能於今年輸掉戰爭！前英軍指揮官：他們開始覺得贏不了

▲俄羅斯持續對烏克蘭多地實施空襲，尤其是能源基礎設施。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯持續對烏克蘭多地實施空襲，尤其是能源基礎設施。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

俄烏戰事持續，俄羅斯軍隊近來加大對於烏克蘭能源基礎設施和天然氣生產設施的襲擊，而美國國會對烏克蘭的援助法案依然卡關，戰場上的天平似乎已然朝向俄羅斯方傾斜。對此，英國聯合部隊司令部前指揮官巴倫斯（Richard Barrons）示警，烏克蘭在今年輸掉戰爭的「風險很大」，因為烏克蘭人可能會開始覺得自己贏不了，而一旦這種想法滋生，人們就不會願意繼續戰鬥並且犧牲。

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根據《BBC》報導，巴倫斯認為烏克蘭部隊的彈藥、兵力和防空系統都嚴重不足，去年烏軍發動夏季反攻，結果未能將俄羅斯軍隊擊退，今年夏天，換成俄羅斯軍隊在替大舉進攻做準備。

巴倫斯指出，俄軍正以五比一的彈藥優勢在前線戰鬥，並通過各類新型武器提升了部隊的戰力，包括新型FAB滑翔炸彈，配有GPS導引系統、彈出式機翼、搭載1500公斤高性能炸藥，對烏克蘭的防禦造成嚴重打擊。

巴倫斯認為，俄羅斯今年夏季進攻目標不僅是取得小幅進展，更可能會試圖突破烏克蘭的防線。由於兩軍接壤的前線如此之長，烏克蘭必須猜測下一步俄羅斯要攻擊何處，但想要進行全面的防禦，實際上非常困難。

皇家聯合軍事研究所（RUSI）的專家沃特林（Jack Watling）指出，烏克蘭很可能將失去陣地，真正的問題是有多少城市會受到影響？沃特林認為烏克蘭第二大城哈爾科夫、過去戰事最激烈的烏東頓巴斯，烏克蘭南部城市札波羅熱，都有可能是俄羅斯軍隊的主要目標。

沃特林指出，俄羅斯部隊的戰略企圖最終其實不是佔領土地，而是摧毀烏克蘭的鬥志，讓西方國家相信這場戰爭已經沒有懸念，而中止對烏克蘭的支持。

不過，巴倫斯和沃特林都認為，即使俄羅斯取得進展，也不太可能獲得一場「決定性的勝仗」來結束戰爭。然而，只要戰事轉向對俄羅斯有利，俄羅斯總統蒲亭就可以賭西方國家放棄支援烏克蘭，屆時就可能迎來真正的結局。巴倫斯表示，蒲亭就像是牌桌上的玩家，他無意放棄這場賽事，並將籌碼押注在西方國家會比他先放棄，而最終，蒲亭有可能證明自己是對的。

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