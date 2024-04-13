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中信兄弟啦啦隊邊荷律首次街拍　大跳南韓新人女團可愛「手勢舞」

▲中信兄弟韓籍啦啦隊員邊荷律昨（12）日中午抵台後，隨即在台北巷子內大跳南韓新人女團ILLIT的爆紅「手勢舞」。（圖／翻攝自邊荷律IG）
▲中信兄弟韓籍啦啦隊員邊荷律昨（12）日中午抵台後，隨即在台北巷子內大跳南韓新人女團ILLIT的爆紅「手勢舞」。（圖／翻攝自邊荷律IG）

記者張一笙／綜合報導

中信兄弟啦啦隊韓籍隊員邊荷律昨（12）日下午抵達台灣，隨即就在台北市街邊跳起南韓新人女團ILLIT的爆火歌曲〈Magnetic〉，影片釋出後邊荷律也在限動曬出幕後花絮，可愛又專業的舞蹈，讓不少粉絲紛紛直呼：「可愛死！」、「喜歡！」就連同隊畇二、少鹽也直呼：「怎麽那麽可愛」、「我好暈！」

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▲邊荷律在台北市街邊大跳南韓爆火歌曲「手勢舞」。（圖／翻攝自邊荷律IG）
▲邊荷律在台北市街邊大跳南韓爆火歌曲「手勢舞」。（圖／翻攝自邊荷律IG）
今天是中信特攻籃球隊首次在臺北大巨蛋舉辦比賽的日子，邊荷律與李丹妃2人特地飛來台灣準備為中信特攻應援，於是在昨日中午就搭飛機抵達台灣。雖然距離比賽還有一天，但邊荷律絲毫沒有放鬆，抵達台灣後就在台北市某巷內大跳近期最流行的「手勢舞」〈Magnetic〉。

▲邊荷律在上傳影片後，也在IG限動中放上幕後花絮。（圖／翻攝自邊荷律IG）
▲邊荷律在上傳影片後，也在IG限動中放上幕後花絮。（圖／翻攝自邊荷律IG）
邊荷律表示影片上傳後也在IG限時動態上放上幕後花絮，並表示：「其實沒有練習很多次，只是看過幾次影片，所以一直搞混手的動作，看到影片後害羞到想躲起來了！」不少粉絲看到後紛紛在底下留言「可愛死！」、「喜歡！」、「好喜歡！」、「跳得真好。」就連同隊畇二及少鹽也在留言處直呼：「怎麽那麽可愛」、「我好暈！」

▲負責拍攝的隨隊攝影師也在IG證明影片是由邊荷律自行剪輯。（圖／翻攝自IG myhiro99）
▲負責拍攝的隨隊攝影師也在IG證明影片是由邊荷律自行剪輯。（圖／翻攝自IG myhiro99）
事實上，這支影片是邊荷律委託隨隊攝影師拍攝，並由本人自行剪輯，影片成果出爐後，就連攝影師本人都表示：「荷律好會剪！好暈！」證明邊荷律不僅舞蹈一流，就連剪輯也十分有涉獵，能力十分出眾。

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