放話處理前妻新男友！26歲女與前夫車內互毆 下秒跳高架橋墜橋亡
台64線驚傳墜橋死亡案！新北市一對黃姓兄弟今（13）日中午帶著蔡姓前妻、林姓女友掃墓，沿途經過台64線時，黃姓胞弟疑似不滿蔡姓前妻另結新歡，兩人在車內爆發激烈口角、互毆，蔡女數度作勢跳車，後續車輛停靠路邊時，蔡女趁隙開車門逃跑，黃姓胞弟下車追人，豈料蔡女下秒高架橋，重摔在中興路三段與疏洪北路口，頭顱破裂當場慘死。
記者孫唯容／綜合報導
今天中午12時許，25歲、27歲黃姓兄弟檔，帶著26歲蔡姓前妻與23歲林姓女友去掃墓，行經台64線西向10.4公里處時，坐在後座的25歲黃男不滿蔡姓前妻交了新男友，放話「要去處理他」，蔡女也氣炸反嗆「不准亂來，不然我死給你看！」雙方在後座爆發肢體衝突，蔡女數度想要打開車門，黃姓胞弟為求安全起見，將車停靠，蔡女隨即開車門逃跑，並墜落高架橋下方的中興路三段與疏洪北路口，頭顱破裂當場死亡。
警、消獲報蔡女跳橋前，曾遭人持刀追逐，警方不敢大意，已前往案發現場，將當時車上的另外3人全數帶回派出所，全案不排除朝過失致死罪嫌偵辦。
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