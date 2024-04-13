台灣鳳梨酥出現強敵！她吃完搖頭：不如馬來西亞　老饕曝3大差異

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一名小紅書網友日前發文，表示「台灣鳳梨酥真的不如馬來西亞的」，她在馬來西亞品嚐當地的鳳梨酥後，覺得味道驚為天人，不僅入口即化，且酥軟的外皮搭上酸甜內餡超級絕配，回國後想在網路上購買，但賣家幾乎都只代購台灣鳳梨酥。讓她直呼「是不是只能微熱山丘比大馬鳳梨酥強了？想吃大馬鳳梨酥！」
貼文曝光後，不少網友們認同「馬來西亞鳳梨酥確實讚」、「我也喜歡吃馬來西亞的，台灣的我也吃過」，但也有人認為每個人喜好不同。還有人指出「你比較喜歡馬來西亞的，因為馬來西亞的是真正的黃梨餡，台灣的其實是冬瓜餡，如果買台灣的可以買土鳳梨酥」。
馬來西亞黃梨酥過年必吃
事實上，馬來西亞將這款點心稱為黃梨餅或黃梨酥，具有招財與好運的象徵，為過年必吃傳統糕點。黃梨酥比起鳳梨酥外型小巧、可一口解決，且造型多變，餡料幾乎都會外露，這是與鳳梨酥最大的外觀差異。由於廣受遊客喜愛，目前黃梨酥已逐漸變成馬六甲、檳城老街的當地特產。
台灣鳳梨酥vs.馬來西亞黃梨酥3大差異
《NOWnews今日新聞》統整眾人意見點評台灣鳳梨酥與馬來西亞黃梨酥的差異，黃梨酥外皮較為酥軟，且帶有濃厚牛油味，有些還會加起司粉，台灣鳳梨酥則視品牌偏硬、鬆軟不一；黃梨酥外型小小一顆，鳳梨酥整體較大、滿足感較夠；黃梨酥因採用黃梨餡，口感有鳳梨本身的酸甜味道，鳳梨酥較常採用冬瓜餡，味道較甜，亦有純鳳梨內餡（土鳳梨酥）。