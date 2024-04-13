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台新戰神攻蛋寫籃壇新篇章　吳東亮、彭雪芬力挺觀賽

▲臺北台新戰神成為首支於大巨蛋開打的籃球隊，台新金控董事長吳東亮(右一)及夫人彭雪芬(右二)，特別邀請新北市市長侯友宜(左一)擔任開球嘉賓。（圖／台新金提供）
▲臺北台新戰神成為首支於大巨蛋開打的籃球隊，台新金控董事長吳東亮(右一)及夫人彭雪芬(右二)，特別邀請新北市市長侯友宜(左一)擔任開球嘉賓。（圖／台新金提供）

記者許家禎／台北報導

今（13）日於臺北大巨蛋由台新銀行贊助的職業籃球隊臺北台新戰神迎戰新北中信特攻，不僅創下臺灣職業籃球聯盟在大巨蛋舉行正規賽的首例，也吸引超過1.5萬人進場觀賽，打破臺灣職業籃球單場最多現場觀眾的紀錄，改寫了籃壇的歷史，也為台新銀行贊助運動賽事再度寫下輝煌的里程碑，台新金控董事長吳東亮與夫人彭雪芬也到場觀賽

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4月13日、4月14日連2日開打的「攻戰大巨蛋－雙北反毒籃球對抗賽」，首日邀請台新金控董事長吳東亮與夫人彭雪芬到場觀賽，更特別由新北市市長侯友宜擔任開球嘉賓，以及日籍影視歌三棲的巨星龜梨和也擔任特別活動嘉賓與球迷互動。

台新銀行總經理尚瑞強表示，在大巨蛋舉行籃球賽事不僅將臺灣職業籃壇推向新的境界，也是台新銀行支持體育賽事不遺餘力的象徵。近20年來，台新銀行接續贊助南投空手道隊和女子高爾夫球，已扶植許多個人賽事的運動選手在世界體壇上發光發熱。

2023年起自主經營職業籃球隊，擴大對運動賽事的投入，為了宣揚籃球運動，更不斷打破籃壇紀錄，除日前首次邀請2000名國軍官兵觀賽，今日更成為在大巨蛋首登板的籃球隊之一。緊張的賽事與精彩的表演，吸引萬人觀賽，更打破一般籃球場館觀眾席次的人數上限，讓更多人可以親身體驗籃球的魅力，用運動為身心靈充電。

「攻戰大巨蛋－雙北反毒籃球對抗賽」由臺北台新戰神對上新北中信特攻，雙方於本季賽程中已碰頭5次，戰況激烈引發球迷高度關注。除了球賽打得火熱，開賽前由Taishin Wonders與Passion Sisters聯手帶來的開場表演，也讓現場觀眾熱血沸騰。

熱愛運動的電影《怪物樵夫》男主角龜梨和也，也踏上大巨蛋球場擔任中場嘉賓跟球迷互動，不僅是本場賽事的超強吸票機，更是日本第一位攻佔臺北大巨蛋的巨星。籃球賽事搭上巨星丰采，不僅創造話題，也讓球迷敲碗，期待後續賽事的更多驚喜。

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