台新戰神攻蛋寫籃壇新篇章　吳東亮、彭雪芬力挺觀賽

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台新銀行總經理尚瑞強表示，在大巨蛋舉行籃球賽事不僅將臺灣職業籃壇推向新的境界，也是台新銀行支持體育賽事不遺餘力的象徵。近20年來，台新銀行接續贊助南投空手道隊和女子高爾夫球，已扶植許多個人賽事的運動選手在世界體壇上發光發熱。
2023年起自主經營職業籃球隊，擴大對運動賽事的投入，為了宣揚籃球運動，更不斷打破籃壇紀錄，除日前首次邀請2000名國軍官兵觀賽，今日更成為在大巨蛋首登板的籃球隊之一。緊張的賽事與精彩的表演，吸引萬人觀賽，更打破一般籃球場館觀眾席次的人數上限，讓更多人可以親身體驗籃球的魅力，用運動為身心靈充電。
「攻戰大巨蛋－雙北反毒籃球對抗賽」由臺北台新戰神對上新北中信特攻，雙方於本季賽程中已碰頭5次，戰況激烈引發球迷高度關注。除了球賽打得火熱，開賽前由Taishin Wonders與Passion Sisters聯手帶來的開場表演，也讓現場觀眾熱血沸騰。
熱愛運動的電影《怪物樵夫》男主角龜梨和也，也踏上大巨蛋球場擔任中場嘉賓跟球迷互動，不僅是本場賽事的超強吸票機，更是日本第一位攻佔臺北大巨蛋的巨星。籃球賽事搭上巨星丰采，不僅創造話題，也讓球迷敲碗，期待後續賽事的更多驚喜。